Икру, рыбу и мёд намерен поставлять Казахстан в Катар

Казахстан и Катар решили укрепить сотрудничество между бизнесом двух стран и увеличить взаимную торговлю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Участники шестого заседания казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня выразили желание и готовность внести свой вклад в создание дополнительных каналов поставок казахстанских товаров в Катар, укрепление сотрудничества между бизнесом двух стран и увеличение взаимной торговли.

"Казахстанские производители мяса и других продуктов питания выражают заинтересованность в экспорте товаров на рынок Катара. В связи с этим считаю целесообразным ускорить процедуру гармонизации сертификатов Халяль между нашими странами. Кроме того, мы готовы поставлять продукты питания премиум-сегмента, такие как: икра, рыба, мёд и другие. Также существует значительный потенциал сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере", - сказал вице-премьер-министр Серик Жумангарин.

По итогам встречи стороны подписали протокол, в котором выразили намерение активизировать отношения между казахстанским и катарским бизнесом для взаимных инвестиций.