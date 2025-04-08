В Казахстане возобновили пилотный проект по выдаче ИИН иностранным гражданам через заграничные учреждения, передаёт BaigeNews.kz. В рамках инициативы теперь участвуют 100 посольств и консульств по всему миру, а сам проект будет действовать до конца 2025 года.

Эта госуслуга предоставляется Министерством внутренних дел РК через загранучреждения для различных категорий иностранцев. В числе тех, кто может получить ИИН, - потенциальные инвесторы, участники оборота товаров с маркировкой, супруги граждан Казахстана, дети иностранных граждан, если один из родителей является казахстанцем, а также те, кто претендует на участие в программе Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.

Кроме того, право на получение ИИН имеют иностранцы с инвалидностью, лица старше 65 лет, а также производители и регистранты средств защиты растений, такие как пестициды, и руководители юридических лиц, зарегистрированных в Казахстане.

Для получения ИИН необходимо лично обратиться в одно из загранучреждений Казахстана с заявлением, копией и оригиналом документа, удостоверяющего личность, а также дополнительными документами в зависимости от ситуации.

Этот проект значительно облегчает процесс получения ИИН для иностранных граждан, расширяя возможности для различных категорий людей, включая бизнесменов, инвесторов и участников международных программ.

Ранее мы сообщали, что Казахстан приостанавливает выдачу ИИН иностранцам.