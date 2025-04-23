В Северо-Казахстанской области зафиксирована новая волна информационных атак. В соцсетях активно распространяется ложное сообщение, якобы от пресс-службы акима региона, о вопросах газификации, передаёт BaigeNews.kz.

"Видео, прилагаемое к сообщению, также является подделкой — оно сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, а якобы на нём выступает глава области Гауез Нурмухамбетов", — говорится в сообщении акимата.

Власти региона заявляют, что информация недостоверна и вводит население в заблуждение. В правоохранительные органы будет направлено заявление о распространении фейков.

Жителей Северо-Казахстанской области просят сохранять бдительность, проверять информацию только через официальные источники и не поддаваться на провокации.

Ранее в соцсетях появилось интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, который якобы зовёт жителей региона принять участие в акции "Бессмертный полк". В пресс-службе акимата заявили, что это видео - фейк.