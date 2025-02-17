На академическом форуме по глобальному здравоохранению приняли участие казахстанские студентки, представив свои проекты в сфере MedTech, передаёт BaigeNews.kz.

Академический форум AUA по глобальному здравоохранению в эпоху цифровой трансформации собрал молодых ученых-магистрантов и докторантов вузов Альянса Азиатских Университетов (AUA) на площадке Сеульского национального университета.

Представили NU - студенты Школы медицины докторант Алия Салимова и магистрант Мадина Тусупбекова поделились своими исследованиями, посвященными влиянию искусственного интеллекта и цифровых технологий на медицину.

Форум стал не только площадкой для научного обмена, но и демонстрацией того, как новые технологии меняют здравоохранение в глобальном масштабе. Молодые исследователи делились проектами по инновациям в цифровом здравоохранении, управлению цифровой трансформацией, а также реальными кейсами внедрения цифровых технологий в медицине по всей Азии.

Мадина Тусупбекова представила постерный доклад на тему "Тенденции и перспективы доверия пациентов и конфиденциальности в системах здравоохранения на основе ИИ: библиометрический анализ", а Алия Салимова выступила с устным докладом "Исследование синдрома ломкости хромосом Неймегена: анализ клинического случая с применением цифровых технологий в здравоохранении". Обе работы вызвали интерес у экспертов, получив полезные отзывы, способствовавшие дальнейшему развитию их исследований и подчеркнувшие важность международного сотрудничества в области цифрового здравоохранения.

"Меня всегда интересовали вопросы биоэтики, медицинского образования и того, как новые технологии могут изменить сферу здравоохранения. Сейчас ИИ активно внедряется в медицину, открывая большие возможности, но в то же время вызывая много вопросов, например, насколько пациенты готовы доверять алгоритмам, понимают ли они, как работают такие системы, и какие у них есть опасения по этому поводу. Именно поэтому я решила изучить эту тему подробнее. Я хочу продолжать исследования в области восприятия пациентами ИИ-управляемых медицинских систем, уделяя особое внимание вопросам прозрачности, конфиденциальности и этики", - поделилась Мадина Тусупбекова, магистрантка второго года программы "Общественное здравоохранение".

Научные работы студентов будут опубликованы в The Korean Journal of Public Health – рецензируемом журнале, выпускаемом Институтом здравоохранения и окружающей среды при Сеульском национальном университете.