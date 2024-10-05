ИИ в помощь: как педагоги учатся учить детей по-новому

Технологии искусственного интеллекта активно внедряются во все сферы жизни, в том числе в образование. Для того, чтобы научить будущее поколение активно применять ИИ в повседневной жизни и в работе, в Казахстане запускают интенсивное обучение сотен учителей. Как оказалось, уже давно школьные педагоги самостоятельно проходят курсы, перенимают опыт коллег и осваивают новые онлайн-программы, чтобы с помощью технологий сделать более интересными уроки для современных детей. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Учитель русского языка и литературы школы №1 из Балхаша Татьяна Николаевна Лось сообщила, что новые технологии в их школе постепенно внедряются с 2012 года. Последние несколько лет учителя стали активно использовать возможности искусственного интеллекта.

"Конечно, использование ИИ очень помогает как при подготовке к урокам, так и непосредственно на самом уроке, – рассказала учитель. – Если раньше требовалось несколько часов, а то и дней на подготовку какого-то интересного задания для школьников или викторины, то сейчас это можно сделать за 10-15 минут. Просто вбиваешь данные и всё готово!"

По словам Татьяны Николаевны, она пользуется программами, которые оживляют портреты известных писателей и поэтов. Так, на её уроках русского языка и литературы в школе Балхаша свои стихи рассказывал сам Пушкин, а свои повести читал Лев Толстой.

"Всё это вносит разнообразие на уроке, дети слушают с интересом, буквально сидят с горящими глазами. Уроки проходят на одном дыхании. Единственное ограничение программы – использовать портреты можно не более пяти раз в день, но нам этого вполне достаточно", – рассказала педагог.

Она также пользуется программой, которая может составить для учеников вопросы к сочинениям, изложениям буквально в течение 3-4-минут.

"Недавно в городе Сарань Карагандинской области проходило мероприятие под названием "Ярмарка идей", на котором каждый представлял новые подходы к занятиям, – поделилась Татьяна Николаевна. – И там с помощью искусственного интеллекта мы делали один из самых известных рассказов Антона Павловича Чехова "Толстый и тонкий". Оживили разговоры, добились нужного аудиоэффекта. Понравилось, что есть возможность корректировать свои же задания".

То есть программа выдаёт определённый материал и педагог может его скорректировать. На уроках дети в режиме онлайн могут задавать вопросы на заданную тему. Всё это отображается на интерактивной доске или на слайдах в специальном чате. Дети воспринимают всё это на "ура".

"Единственное, по моим наблюдениям, наибольшего эффекта использование искусственного интеллекта достигается, если его применяют к заданиям для старшеклассников, примерно для учеников 8-9-10 классов. Дети младшего возраста пока не готовы к таким технологиям, им нужно что-то попроще", – говорит Татьяна Лось.

По словам учителя из Балхаша, сама она регулярно проходит тренинги и семинары, на которых учат использовать искусственный интеллект, знакомят с самыми подходящими для школьных занятий программами.

Учитель начальных классов города Сатпаев Оксана Юлиановна Плошенко сообщила, что в их школе искусственный интеллект использовали для разработки заданий для детей 4-5-6 классов и всё было замечательно.

"Всё им понравилось, было интересно, никаких сложностей с восприятием не было. К тому же, мы прямо на уроках раздаём детям памятки, как использовать программы. И они сами учатся оживлять портреты или давать команды в чате GPT", – рассказала педагог.

По её словам, использование новых технологий упростило подготовку к урокам, разнообразило задания для детей, дало возможность создавать разные дополнительные программы, которые помогают лучше усваивать школьный материал.

"Представляете, как им интересно, когда, например, Александр Сергеевич Пушкин сам рассказывает им свою биографию? – улыбается Оксана Плошенко. – Это же так здорово! Да и мы, учителя, все, кто учились в советских и постсоветских школах, учимся вместе со своими учениками, приобретаем новые знания, осваиваем новые технологии".

Как сообщила учитель, несколько лет назад тема искусственного интеллекта её так заинтересовала, что она начала принимать участие в различных тренингах на эту тему. Потом подписалась на соцсети практикующих учителей, которые активно применяют эти знания в своей профессии. Приобретала даже платные курсы, чтобы помочь сделать уроки для детей более разнообразными. Совсем недавно, по словам Оксаны Плошенко, она подписалась на Instagram-аккаунт молодой учительницы по биологии. И просто пришла в восторг, так как нашла для себя много нового, изучила технологии, попробовала программы.

Учительница начальных классов рассказала, как после многочисленных курсов и тренингов создавала задания для своих уроков - всё было быстро и интересно. Плюс в том, что все программы дают возможность корректировать то, что выдал искусственный интеллект по твоему запросу. И в этом учитель видит большое преимущество.

"Я считаю, что развитие новых технологий и всё, что связано с искусственным интеллектом, это наше будущее, – подытожила учитель начальных классов школы Сатпаева. – Это делает уроки лёгкими, а усвоение знаний более простым. И в использовании новых технологий я не вижу никакого ущерба для классического школьного образования – всё идет параллельно".

По словам Оксаны Плошенко, помимо обычных уроков возможности искусственного интеллекта уже активно внедряют на внеклассных занятиях, на факультативах. И от этого дети и учителя только выигрывают.