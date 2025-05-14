На пленарном заседании мажилиса сегодня неожиданно возникла творческая атмосфера: депутаты не только обсуждали вызовы стремительного развития искусственного интеллекта, но и продемонстрировали его возможности на практике - генерировали стихи, посвящённые интеллектуальной собственности и своим коллегам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Ерлан Стамбеков заявил, что возможности ИИ расширяются, а вопросы авторства, использования данных и защиты прав становятся всё острее.

"Современные технологии стремительно и бурно развиваются. Вместе с этим перед нами встают новые вызовы. Один из них – защита прав творчества человека в условиях, когда искусственный интеллект способен создавать произведения, генерировать тексты, изображения, музыку и даже программный код. Текущий функционал далеко не предел возможностей генеративных систем. Возникают резонные вопросы: кто является автором произведений, созданных искусственным интеллектом, как защитить права тех, чьи работы используются для обучения этих систем и как обеспечить баланс между инновациями и защитой интеллектуальной собственности? Это только видимая часть огромного айсберга", - подчеркнул депутат.

Он попросил ChatGPT сочинить эпиграмму в стиле Владимира Маяковского на тему правового регулирования ИИ.

"В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта крайне важно установить баланс между продвижением технологий и защитой прав авторов контента. Об этом же мне поведал ИИ в стихотворной форме, когда я попросил его написать эпиграмму о правовых и этических аспектах регулирования объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта в стиле Владимира Маяковского. Позвольте зачитать и тем самым засвидетельствовать факт первого в истории Парламента Казахстана декламирования стихов, созданных искусственным интеллектом: Искусственный разум - не хаос, не тьма. Нам нужен закон, чтоб границы расставить. Чтобы данные, люди - в порядке, в правах, Чтоб силу нейронов на благо направить", - зачитал депутат.

Не отстал и его коллега Жанарбек Ашимжанов. Он дал ChatGPT задание сочинить стихотворение о депутате Ерлане Саирове.