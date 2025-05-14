ИИ сочинил стихи для мажилиса — о законе и депутате Саирове
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На пленарном заседании мажилиса сегодня неожиданно возникла творческая атмосфера: депутаты не только обсуждали вызовы стремительного развития искусственного интеллекта, но и продемонстрировали его возможности на практике - генерировали стихи, посвящённые интеллектуальной собственности и своим коллегам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Депутат Ерлан Стамбеков заявил, что возможности ИИ расширяются, а вопросы авторства, использования данных и защиты прав становятся всё острее.
"Современные технологии стремительно и бурно развиваются. Вместе с этим перед нами встают новые вызовы. Один из них – защита прав творчества человека в условиях, когда искусственный интеллект способен создавать произведения, генерировать тексты, изображения, музыку и даже программный код. Текущий функционал далеко не предел возможностей генеративных систем. Возникают резонные вопросы: кто является автором произведений, созданных искусственным интеллектом, как защитить права тех, чьи работы используются для обучения этих систем и как обеспечить баланс между инновациями и защитой интеллектуальной собственности? Это только видимая часть огромного айсберга", - подчеркнул депутат.
Он попросил ChatGPT сочинить эпиграмму в стиле Владимира Маяковского на тему правового регулирования ИИ.
"В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта крайне важно установить баланс между продвижением технологий и защитой прав авторов контента. Об этом же мне поведал ИИ в стихотворной форме, когда я попросил его написать эпиграмму о правовых и этических аспектах регулирования объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта в стиле Владимира Маяковского. Позвольте зачитать и тем самым засвидетельствовать факт первого в истории Парламента Казахстана декламирования стихов, созданных искусственным интеллектом:
Искусственный разум - не хаос, не тьма.
Нам нужен закон, чтоб границы расставить.
Чтобы данные, люди - в порядке, в правах,
Чтоб силу нейронов на благо направить", - зачитал депутат.
Не отстал и его коллега Жанарбек Ашимжанов. Он дал ChatGPT задание сочинить стихотворение о депутате Ерлане Саирове.
"Я, сидя здесь, написал в ChatGPT: "Мне нужен стих про Ерлана Саирова. Он депутат, политик, уроженец Восточно-Казахстанской области, ведет неустанную борьбу с олигархами". Он мне написал пятистрочное стихотворение:
Сатылмас сөзге оранған (Окутан непродажным словом),
Депутат болып тік айтты (Он прямо высказался, став депутатом).
Олигархтарды жығып қайтты (Сразил олигархов и вернулся),
Қарапайымның үні боп (Стал голосом простого народа)
Әділдік үшін майдан ашты (И открыл бой за справедливость).
В соцсетях полно таких произведений. У них нет авторства. Конечно, в технологиях, коммуникациях, инфраструктуре ИИ нужен. К творческим личностям прибавятся куча поэтов, писателей, драматургов", - отметил Ашимжанов.
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