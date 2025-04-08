В России правоохранительные органы и спецслужбы активно используют искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с зарубежными мошенниками, которые организуют телефонные схемы обмана граждан, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, с помощью передовых технологий подмены номеров мошенники способны вводить людей в заблуждение, создавая видимость звонков с местных номеров.

Для выявления таких преступных схем сотрудники правоохранительных органов применяют обработку больших данных с использованием ИИ. Это позволяет не только вычислять местоположение незаконных сетей, но и собирать важную информацию о деятельности злоумышленников. ИИ помогает отслеживать связи между различными узлами, что в конечном итоге способствует раскрытию преступных схем.

В прошлом месяце было раскрыто существование 28 SIM-боксов и двух SIM-банков, которые работали в пяти регионах России. Эти устройства использовали виртуальные серверы, зарегистрированные за рубежом, для обеспечения голосовых вызовов и объединения SIM-боксов в единую сеть с удаленным управлением.

Как результат - были задержаны 15 человек, обеспечивавших работу этих узлов связи. Изъято оборудование, тысячи SIM-карт различных операторов и документы, которые помогут в дальнейшем расследовании.

Использование искусственного интеллекта в борьбе с телефонными мошенниками демонстрирует высокую эффективность в обеспечении безопасности граждан и пресечении преступной деятельности, организованной за пределами страны.

Ранее мы сообщали, что мошенники клонируют голоса казахстанцев с помощью ИИ.