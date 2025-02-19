ИИ показал Астану после апокалипсиса
Видео заворожило Казнет.
Сегодня, 10:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
138Фото: Кадр видео
В Сети набирает популярность сгенерированный искусственным интеллектом ролик, демонстрирующий, как могла бы выглядеть Астана после конца света, передаёт BaigeNews.kz.
В Instagram-аккаунте @arma_mvp появился впечатляющий видеоряд: заброшенные здания, опустевшие улицы, разрушенные торговые центры и покинутые автомобили. Несмотря на мрачную атмосферу, многие пользователи отметили, что кадры выглядят жутко красиво.
Ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей:
- "Даже в постапоке в Астане прекрасные закаты"
- "Шикарно!"
- "Когда закончилась нефть в Казахстане…"
- "Легенда 3 ждём!"
- "Теперь хочется посмотреть такой фильм"
Видео собрало сотни просмотров, а комментаторы уже предлагают создать полноценный фильм в этом стиле.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое