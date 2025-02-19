  • 19 Февраля, 11:49
  • BAIGENEWS

ИИ показал Астану после апокалипсиса

Видео заворожило Казнет.

Сегодня, 10:41
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Кадр видео Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: Кадр видео

В Сети набирает популярность сгенерированный искусственным интеллектом ролик, демонстрирующий, как могла бы выглядеть Астана после конца света, передаёт BaigeNews.kz.

В Instagram-аккаунте @arma_mvp появился впечатляющий видеоряд: заброшенные здания, опустевшие улицы, разрушенные торговые центры и покинутые автомобили. Несмотря на мрачную атмосферу, многие пользователи отметили, что кадры выглядят жутко красиво.

Ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей:

  • "Даже в постапоке в Астане прекрасные закаты"
  • "Шикарно!"
  • "Когда закончилась нефть в Казахстане…"
  • "Легенда 3 ждём!"
  • "Теперь хочется посмотреть такой фильм"

Видео собрало сотни просмотров, а комментаторы уже предлагают создать полноценный фильм в этом стиле.

 
 
 
 
 
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Публикация от Арман | Креативный контент (@arma_mvp)

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