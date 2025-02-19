В Сети набирает популярность сгенерированный искусственным интеллектом ролик, демонстрирующий, как могла бы выглядеть Астана после конца света, передаёт BaigeNews.kz.

В Instagram-аккаунте @arma_mvp появился впечатляющий видеоряд: заброшенные здания, опустевшие улицы, разрушенные торговые центры и покинутые автомобили. Несмотря на мрачную атмосферу, многие пользователи отметили, что кадры выглядят жутко красиво.

Ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей:

" Даже в постапоке в Астане прекрасные закаты "

Даже в постапоке в Астане прекрасные закаты " Шикарно! "

Шикарно! " Когда закончилась нефть в Казахстане… "

Когда закончилась нефть в Казахстане… " Легенда 3 ждём! "

Легенда 3 ждём! " Теперь хочется посмотреть такой фильм "

Видео собрало сотни просмотров, а комментаторы уже предлагают создать полноценный фильм в этом стиле.