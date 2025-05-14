  • 14 Мая, 15:26
  • BAIGENEWS

ИИ не будет решать за людей: в Казахстане запретят полностью автономные алгоритмы

Сегодня, 15:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
50
Фото: pixabay.com

В Мажилисе рассматривается законопроект об искусственном интеллекте. В нем предусмотрены нормы, запрещающие использование полностью автономных ИИ-систем на территории Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, такие алгоритмы не предполагают участия человека в принятии решений, а значит, несут высокие риски. В стране допустимы только помощники и полуавтономные системы с возможностью контроля со стороны человека.

"Законопроект делит системы с искусственным интеллектом на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние будут запрещены на территории Республики Казахстан", - сказала парламентарий.

Самое читаемое

Наверх