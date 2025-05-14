В Мажилисе рассматривается законопроект об искусственном интеллекте. В нем предусмотрены нормы, запрещающие использование полностью автономных ИИ-систем на территории Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, такие алгоритмы не предполагают участия человека в принятии решений, а значит, несут высокие риски. В стране допустимы только помощники и полуавтономные системы с возможностью контроля со стороны человека.