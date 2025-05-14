ИИ не будет решать за людей: в Казахстане запретят полностью автономные алгоритмы
Сегодня, 15:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
50Фото: pixabay.com
В Мажилисе рассматривается законопроект об искусственном интеллекте. В нем предусмотрены нормы, запрещающие использование полностью автономных ИИ-систем на территории Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, такие алгоритмы не предполагают участия человека в принятии решений, а значит, несут высокие риски. В стране допустимы только помощники и полуавтономные системы с возможностью контроля со стороны человека.
"Законопроект делит системы с искусственным интеллектом на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние будут запрещены на территории Республики Казахстан", - сказала парламентарий.
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя