ИИ назвал точный счет матча Казахстан — Аргентина за полуфинал ЧМ-2024 по футзалу

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT сделал прогноз на матч сборных Казахстана и Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Чат-бот обращает внимание на то, что "Казахстан показал впечатляющую игру на этом чемпионате, обыграв Португалию и проявив стойкость в защите и дисциплину в ключевые моменты". Голкипер Лео Игита традиционно демонстрирует высочайший уровень, что дает Казахстану прочный оборонительный фундамент.

В тоже время, Аргентина, как действующий вице-чемпион мира, обладает мощной атакой и стабильной командной игрой. Однако казахстанская команда не раз показывала, что может справляться с давлением топ-сборных.

"С учетом этих факторов, матч, скорее всего, будет напряженным и с небольшим количеством голов. Прогноз: 2:2 в основное время, с возможной победой одной из команд по пенальти", - считает ChatGPT.

Матч Казахстан — Аргентина состоится 30 сентября в Ташкенте.