Машинный алгоритм для довольно простого диагностирования онкологии создали в больнице в Бостоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Методика была опробована на пациентах и рекомендована для испытаний в других медицинских учреждениях. О массовом клиническом применении речи пока не идёт. Как и новые лекарства, методики диагностики и протоколы лечения должны проходить всестороннюю проверку и сертификацию у регулятора.

Идея методики опирается на хорошо известный принцип: человек выглядит на свои годы и даже моложе, если он здоров. Искусственный интеллект по фотографии может определить, на сколько лет выглядит человек, и сравнить это с его хронологическим возрастом и медицинским контекстом. После обучения ИИ на 58 851 фотографии предположительно здоровых людей модель FaceAge протестировали на группе из 6196 онкологических больных из двух центров. Для этого использовались снимки, обычно сделанные в начале курса лучевой терапии.

Результаты показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями выглядят значительно старше, чем здоровые люди того же возраста. Оценка возраста с помощью FaceAge в среднем даёт примерно на пять лет больше хронологического: пациенты выглядят старше, чем есть на самом деле. И чем сильнее расходятся эти показатели, тем ниже прогноз краткосрочной выживаемости пациентов. Врачи и раньше замечали подобную связь, но программа даёт более точные, не зависящие от субъективной оценки прогнозы.

Предложенная методика также позволяет давать качественную оценку эффективности терапии, что открывает путь к коррекции курса лечения ещё до его завершения. Более того, метод может быть использован для диагностики других заболеваний.