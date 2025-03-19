  • 19 Марта, 16:22
  • BAIGENEWS

ИИ начали использовать для ранней диагностики рака

Новая система позволяет диагностировать рак груди, легких и поджелудочной железы за пять лет до появления симптомов.

Сегодня, 15:18
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: Unsplash

В одной из ведущих клиник Индии впервые в стране внедрили технологию искусственного интеллекта (ИИ) для раннего выявления онкологических заболеваний, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ANI.

Метод разработали в сотрудничестве с ведущими мировыми институтами. Специалисты клиники уже прошли обучение по интеграции ИИ в работу.

По словам руководителя проекта, за последние месяцы более 1,5 тыс пациентов прошли обследование с использованием системы искусственного интеллекта. Ожидается, что технология позволит значительно повысить шансы на успешное лечение онкологических заболеваний.

Эксперты отмечают, что внедрение ИИ в медицину становится глобальной тенденцией. Технология не только ускоряет постановку диагноза, но и делает диагностику более точной и доступной.

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