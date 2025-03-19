В одной из ведущих клиник Индии впервые в стране внедрили технологию искусственного интеллекта (ИИ) для раннего выявления онкологических заболеваний, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ANI.

Метод разработали в сотрудничестве с ведущими мировыми институтами. Специалисты клиники уже прошли обучение по интеграции ИИ в работу.

По словам руководителя проекта, за последние месяцы более 1,5 тыс пациентов прошли обследование с использованием системы искусственного интеллекта. Ожидается, что технология позволит значительно повысить шансы на успешное лечение онкологических заболеваний.

Эксперты отмечают, что внедрение ИИ в медицину становится глобальной тенденцией. Технология не только ускоряет постановку диагноза, но и делает диагностику более точной и доступной.