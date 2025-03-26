  • 26 Марта, 18:46
  • BAIGENEWS

ИИ может начать проверять тетради школьников

Белорусские учителя получат нового помощника.

Сегодня, 18:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
47
Фото: Unsplash

В Беларуси планируют внедрить искусственный интеллект в образовательный процесс. Уже со следующего года во всех университетах страны появится дисциплина по использованию ИИ, рассказал в эфире СТВ заместитель директора гимназии №13 Минска Евгений Артемов, передаёт BaigeNews.kz.

Искусственный интеллект можно использовать для автоматизации рутинных задач, таких как проверка тетрадей школьников.

Для учителей новая дисциплина станет методическим инструментом, который облегчит подготовку к занятиям.

Ученики также смогут применять ИИ как персонального помощника.

Артемов подчеркнул, что полностью заменить педагога невозможно, так как образование включает не только обучение, но и воспитание. Компьютер не сможет заменить живого общения и наставничества.

Белорусские школы готовятся к будущему, где технологии станут незаменимыми помощниками в обучении.

Самое читаемое

Наверх