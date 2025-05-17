Казахстан входит в фазу активной реализации искусственного интеллекта: он уже используется в здравоохранении, госсекторе, промышленности и банках. Создаются экспортные цифровые продукты, запускаются технопарки, реализуются образовательные инициативы и формируется правовая база. Об этом в преддверии Astana International Forum, который пройдёт 29–30 мая в Астане, рассказал председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК Гиззат Байтурсынов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, в январе 2025 года в Абу-Даби в ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с международными экспертами была инициирована идея создания Международного консультативного совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан.

"Совет станет платформой для выработки государственной политики в сфере ИИ с учетом глобальных технологических трендов. Мы уверены, что Казахстан может стать технологически независимым, конкурентоспособным и ориентированным на экспорт государством. Необходимо отметить, что у нас уникальное сочетание: крупные сырьевые активы, доступ к реальным данным и стартапы в приоритетных направлениях, которые уже показывают реальные результаты", — поделился Байтурсынов.

Согласно исследованию KPMG Kazakhstan "Kazakhstan AI Readiness", 86% казахстанских компаний считают, что искусственный интеллект существенно повлияет на их экономические перспективы. Более половины опрошенных уже внедряют или тестируют ИИ-решения.

Гиззат Байтурсынов подчеркнул, что на государственном уровне уже запущены масштабные цифровые проекты, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Один из таких — "Цифровая карта семьи", разработанный Министерством труда и социальной защиты.

Система была протестирована в пилотных регионах и показала высокую эффективность: проанализировав свыше 70 социально-экономических показателей, она помогла более 170 семьям получить необходимую поддержку.

Специалист добавил, что Министерство внутренних дел применяет ИИ-алгоритмы для обработки видеопотока с городских камер, что позволяет оперативно выявлять правонарушения и повышать общественную безопасность.

Цифровой экспорт и международное присутствие

По данным Национального банка, в 2024 году экспорт IT-услуг составил $690,7 млн, что почти вдвое превышает показатель 2022 года. Казахстанские решения экспортируются в США, ОАЭ, Кипр, Россию, Германию и другие страны.

Компоненты электронного правительства Казахстана внедряются в Таджикистане, Того и Сьерра-Леоне. Мы также расширяем сотрудничество со странами Африки и Центральной Азии.

Стоит отметить, Казахстан обладает потенциалом для глобального лидерства в таких направлениях, как MedTech, GovTech и Industrial AI. По его словам, Cerebra, Forus Data и EmAI уже внедряют технологии, повышающие точность диагностики и эффективность клинической аналитики.

Также Казахстан занял 24-е место в глобальном рейтинге UN Global E-Government Development Index и первое — среди развивающихся стран без выхода к морю. По словам главы Комитета, электронное правительство и цифровые госуслуги стали экспортируемым продуктом.

В промышленности активно применяются технологии "цифрового недропользования", основанные на анализе больших данных и компьютерном зрении.

Цифровая безопасность

В условиях роста киберугроз государство реализует комплексный подход: усиление нормативной базы, развитие отечественных решений и повышение киберграмотности населения.

Так же, запущены образовательные платформы citizensec.kz и nomadguard.kz, которые включают короткие видеокурсы по кибергигиене и защите персональных данных.

С 2020 года экспорт казахстанских IT-услуг превысил $1 млрд. Примеры успеха — стартапы Higgsfield AI, Citix и Cerebra AI. Higgsfield привлёк $16 млн инвестиций и вошёл в топ-25 стартапов мира по версии Google, Citix разместил облигации на $10 млн, а Cerebra вошла в клуб предпринимателей при Stanford University.

Эксперт подчеркнул, что Казахстан делает ставку на развитие электронной промышленности как одного из главных направлений технологической независимости.

"Ключевой акцент — не просто на сборке, а на поэтапном освоении критически важных операций, таких как SMT-монтаж, корпусировка и тестирование микросхем. Это позволяет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и укреплять национальную экономику. У Казахстана уже сформировался достаточно широкий технологический фундамент, чтобы претендовать на глобальное лидерство сразу в нескольких, пусть и нишевых, направлениях", — говорит он.

Спикер отметил, Казахстан подходит к Astana International Forum с системной цифровой повесткой. Развитие ИИ сопровождается конкретными шагами — от масштабных проектов до законодательных инициатив, от экспортных контрактов до подготовки кадров.