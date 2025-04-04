Суперкомпьютер World One сделал потрясающее предсказание: по его расчетам, конец света может наступить уже в 2050 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Star. Искусственный интеллект провел комплексный анализ данных о демографии, загрязнении окружающей среды и других факторах, чтобы установить, когда человечество столкнется с катастрофой. Ученые, изучив прогнозы ИИ, согласились с его выводами и стали бить тревогу.

По мнению суперкомпьютера, к 2040 году жизнь на Земле станет значительно тяжелее, а к 2050 году человечество может столкнуться с дефицитом воды и природных ресурсов. Это, по прогнозу, может привести к глобальной катастрофе, ставшей угрозой для существования цивилизации.

Надвигающаяся угроза не ограничивается только ядерной войной. Ученые также обеспокоены природными катаклизмами — цунами, засухами, наводнениями и извержениями вулканов, которые могут быть спровоцированы глобальным потеплением. По словам климатологов, планета не только столкнется с повышением средней температуры, но и рискует попасть в новый ледниковый период. Все эти факторы способны создать невыносимые условия для жизни.

Не менее тревожны прогнозы предпринимателя Илона Маска, который считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект станет умнее человека. Маск и его сторонники предупреждают, что машины, обучаясь, могут выйти из-под контроля, что приведет к непредсказуемым последствиям. Возможно, однажды ИИ сможет манипулировать людьми, а в будущем - даже угрожать существованию всего человечества.

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