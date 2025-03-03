Депутаты мажилиса выразили обеспокоенность за безопасность данных в эпоху искусственного интеллекта, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Никита Шаталов отметил, что ИИ и нейросети требуют больших объемов информации, что создает дополнительные риски утечек. Он напомнил о компрометации персональных данных в 2023 году из-за утечки в чат-боте GPT и подчеркнул, что ежегодно в стране фиксируются утечки из государственных и частных баз данных.

"Нельзя сказать, что данные каждого казахстанца уже скомпрометированы, но если государство централизует доступ к озеру данных для разработчиков через национальную платформу, это может привести к дополнительным утечкам", - заявил Шаталов.

Депутат Екатерина Смышляева подтвердила актуальность проблемы. Она отметила, что проблема защиты данных касается не только первичной информации, но и синтетических данных, используемых в разработках ИИ.

"Недавний инцидент с DeepSeq и его негласной коллаборацией с GPT-подобными разработками говорит о том, что корпорации начинают состязаться за данные. Насколько они востребованы в связи с развитием искусственного интеллекта, можно посмотреть по неофициальным расценкам на массивы данных, которые продаются сегодня активно и в Даркнете. То есть их стоимость колоссально, в разы растет, особенно это касается, допустим, медицинских данных. И это прямая корреляция с теми отраслями, где ИИ сейчас пошел вверх и наиболее востребован", - пояснила Смышляева.

Она отметила, что в обсуждаемом законопроекте предусмотрены меры по защите конфиденциальности, обеспечению прозрачности данных, на которых обучается ИИ, а также регулирование интеллектуальной собственности. Члены рабочей группы изучают международный опыт лицензирования данных, применяемый в США и ЕС, а также прорабатывают механизмы анонимизации данных.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин в свою очередь отметил, что оператором национальной платформы ИИ является АО "Национальные информационные технологии", несущее ответственность за защиту и обработку данных.