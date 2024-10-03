II Форум депутатов маслихатов всех уровней стартовал в Астане по инициативе партии "AMANAT", передает BaigeNews.kz. Участие в нем принимает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Среди участников Форума, помимо депутатов Парламента и маслихатов, также председатели Премьер-Министр, Государственный советник, руководство Администрации Президента и члены Правительства.

Открывая встречу, Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов отметил, что сейчас страна находится на этапе реализации системных, глубоких и необратимых реформ Президента. Их успешность во многом будет зависеть от совместной работы депутатов Парламента и маслихатов. Обновленное выборное законодательство позволило прийти в маслихаты политикам новой формации со смелыми и свежими взглядами.

"Это перезагрузило работу маслихатов. Мы видим, что маслихаты становятся центром живых и открытых дискуссий. Местом, где слышат и решают актуальные проблемы людей. Никто лучше депутатов маслихатов не знает особенности и вызовы своего региона. Поэтому опыт и знания региональных депутатов – это незаменимый ресурс, который нужен Парламенту при принятии взвешенных и действенных законов. Сейчас депутатами Парламента и маслихатов закладываются новые традиции, устанавливается прямая вертикаль взаимодействия. И здесь наиболее важна, сильная и активная инициатива снизу, которая станет важным звеном в эффективной реализации происходящих масштабных преобразований в стране", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Мероприятие в столичном Дворце Независимости собрало 2500 человек со всей страны. Это представители шести политических партий. Во время Форума обсудят актуальные вопросы регионального развития в контексте реализации реформ Главы государства, в том числе важность проведения референдума и целесообразность строительства АЭС.