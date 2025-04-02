Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана активно внедряет передовые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), чтобы сделать социальные и трудовые услуги более доступными и эффективными для граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служба ведомства.

ИИ станет не просто помощником, а настоящим партнёром для казахстанцев. Он будет подбирать вакансии, рекомендовать группу инвалидности при заочном освидетельствовании на основе медицинских данных и даже анализировать обращения в контакт-центр. Все эти новшества направлены на улучшение качества и персонализацию государственных услуг.

К слову, сегодня из 49 государственных услуг 45 доступны в электронном формате, из которых 28 предоставляются проактивно, что означает автоматическое их предоставление без необходимости дополнительных запросов от граждан. Цифровизация активно развивается, и интеграция с другими госорганами помогает решать социально-экономические задачи и обеспечивает устойчивое развитие.