Их закрутило, как щепки: Подробности о трагедии на водопаде близ Шымкента рассказали очевидцы

Трагедией для двух молодых людей обернулся отдых на водопаде в 180 километрах от Шымкента. Парня и девушку затянуло в воронку неподалёку от берега. Это видели туристы, но они не успели никого спасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"29 июня мы с небольшой организованной группой ходили на водопад Шукыршак, платная зона туризма. Место представляет собой очень большую опасность для жизни. На первый взгляд очень спокойный затон, но он таил в себе очень мощное подводное течение, образующее воронку. Мой супруг зашёл в воду первый, шел спокойно - по грудь воды, как его на моих глазах стало закручивать, как в центрифугу. Он просто чудом смог спасти себя", - рассказала журналистам Любовь Ким.

Ближе к вечеру, когда туристы собирались домой, к водопаду пришла молодёжь.

"Три мальчика и две девочки. Я им сказала, чтобы не ходили туда, там опасно. Видимо они меня не поняли и стали спускаться. Я им кричала, чтобы к скале, где воронка, не подходили, но это случилось за секунды. Они играли, визжали, веселились, и трое оказались в этой зоне. Их закрутило, как щепки. Одного мальчика нам удалось спасти, двое ребят - мальчик и девочка - погибли на наших глазах. Мы побежали за спасателями, чтобы другие дети не полезли их спасать. Приехала группа спасателей, полиция нас опросила, я им показала видео, которое успели снять, где моего мужа крутит и как одного из детей выбросило уже мёртвого из водопада", - сообщила женщина.

По её словам, несмотря на недавнюю трагедию, зона по-прежнему доступна для отдыхающих.

В ДЧС факт гибели людей на территории государственного регионального природного парка "Сырдария-Туркестан" подтвердили.

"29 июня в запрещённом месте купались люди. Утонул парень 1999 года рождения и девушка 2005 года рождения. Нами проводятся различные рейды на водоёмах. А в данном искусственном водохранилище купание под запретом", - пояснил начальник Управления гражданской обороны ДЧС Дуйсен Оразгелды.

Журналисту также пояснили, что на территории установлены предупреждающие знаки, но их периодически разбирают на металлолом.

В Интернете можно встретить множество различных экскурсионных предложений в эту местность. Есть и видео-описания, как добраться до водопада "Шукыршак", с пометкой: "Это отличное место для купания, как для взрослых, так и для детей".