Родные задержанных по делу об убийстве 16-летнего Шерзата сделали заявление

В социальных сетях появилось видеообращения родственников подозреваемых, задержанных по делу об убийстве 16-летнего Шерзата в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

Родные задержанных просят привлечь к ответственности отца и дядю погибшего подростка, которые по мнению авторов видео, принесли оружие и обострили конфликт между молодыми людьми.

"Мы просим прощения у народа. Наши дети виноваты. Но Нурканат (дядя) и Каржаубай (отец) тоже должны быть привлечены. Просим справедливо судить обе стороны. Ружье вытащил из машины Нурканат и выстрелил в сторону парней. Шерзат ни за что сломал челюсть одному. Сами вынесли нож и ружье, поэтому парни поднялись. Ещё раз просим прощения за наших детей. Мы не правы. Но если бы их не спровоцировали, все бы тихо разошлись по домам. Они не шакалы, чтобы столпиться, они не пошли туда специально убивать Шерзата, они и не ОПГ", — заявили родные задержанных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRIS_P_TALGAR (@kris_p_talgar)

Видеообращение прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, в том числе с учётом доводов, изложенных в видеообращении. Ход расследования по уголовному делу находится на особом контроле", — подчеркнули в полиции.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба. Позже власти отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.

Между тем, много вопросов у общественности было по поводу причастности к убийству так называемой ОПГ "Хуторские". В МВД заявили, что такой группировки не существует. Позже в полиции сообщили о задержании Хасана Касымбаева, которому приписывали лидерство в ОПГ. Но задержали его, как выяснилось, по подозрению в преступлении, совершённом в 2021 году. Суд санкционировал Касымбаеву арест на два месяца.