"Их сложно найти" - Балаева о создателях анонимных Telegram-каналов

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса высказалась об анонимных Telegram-каналах, передает BaigeNews.kz. Она отметила, что против них и в целом против распространения ложной информации.

"Я против таких телеграм-каналов и в целом против распространения ложной информации, потому что принцип журналистики — объективность, открытость и достоверность должны всегда сохраняться",- сказала Балаева.

Она также отметила, что найти создателей таких Telegram-каналов сложно. Но ведомство в этом заинтересовано, так как они распространяют лживую информация, подчеркнула Балаева.