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"Их сложно найти" - Балаева о создателях анонимных Telegram-каналов

Сегодня, 14:51
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Фото: BaigeNews.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса высказалась об анонимных Telegram-каналах, передает BaigeNews.kz. Она отметила, что против них и в целом против распространения ложной информации.

"Я против таких телеграм-каналов и в целом против распространения ложной информации, потому что принцип журналистики — объективность, открытость и достоверность должны всегда сохраняться",- сказала Балаева.

Она также отметила, что найти создателей таких Telegram-каналов сложно. Но ведомство в этом заинтересовано, так как они распространяют лживую информация, подчеркнула Балаева.

"Конечно, но многие из них находятся за рубежом, и их сложно найти. Я заинтересована, потому что очень много лживой недостоверной информации. Ну и мы видим, что на некоторых каналах действительно грязная порнография даже публикуется. Поэтому, конечно, я как министр, заинтересована их найти, чтобы они вышли уже в правовое поле и отвечали за свои неправомерные действия", - сказала Балаева.

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