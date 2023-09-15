Их скоро объявят в розыск за рекламу финпирамид - имена блогеров назвала эксперт

Агентство РК по финансовому мониторингу в мае опубликовало полный список финансовых пирамид. Несмотря на это, казахстанцы все еще попадаются на рекламу такого "бизнеса", которой нередко занимаются известные блогеры. За подобную пропаганду в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность и уже были громкие дела, когда люди оказывались в тюрьме. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с Асель Аульбековой, которая является финансовым консультантом и занимается разоблачением финансовых пирамид с помощью своего блога. Эксперт назвала какие пирамиды активно работают сейчас в стране и кто их рекламирует.

"АФМ публикует списки, но количество пирамид растет намного быстрее. Помимо того, что с ними борется АФМ, надо вести работу с теми, кто туда охотно несет деньги. То есть с вкладчиками. У людей совершенно отсутствует критическое мышление. Они реально верят в то, что, ничего не делая и просто вложив деньги в сомнительный инвест-фонд, можно зарабатывать 1% в день. Для примера, депозит в среднем дает 15% за год! А тут якобы за пол-месяца можно столько же заработать. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - отметила она.

Финансовый консультант советует казахстанцам всегда проверять компанию "на чистоплотность". К слову, к Асель часто обращаются подписчики и просят проанализировать ту или иную фирму. Эксперт охотно помогает людям и в своем блоге активно рассказывает о финпирамидах, призывая соотечественников не вкладывать туда деньги и жаловаться на них.

"Я вам так скажу: если вам предлагают больше 5% в месяц - бегите оттуда. Это на 99,99% мошенники. Бегите и не оглядывайтесь. Сейчас самые популярные пирамиды - это S-Group, Eolus и gpibc.com. Они активно агитируют людей, без стыда и совести. Я рекомендую АФМ провести мониторинг по тем, кто туда зазывает и всех привлечь к уголовной ответственности. Я так понимаю, кейс Мейржана Туребаева не стал достаточно показательным. Видимо, люди ждут, когда за каждым придут лично", - отметила Аульбекова.

Эксперт также привела в пример финансовую пирамиду Finiko, которая работала в разных странах.

"В Алматы "закрыли" Джанабекову Елену, суд ее приговорил к шести с половиной годам. В других городах тоже активно ловят и сажают организаторов. Надеюсь, всем организаторам это будет уроком. А так у нас много кто рекламирует пирамиды, а это ничем не лучше, чем рекламировать букмекерские конторы", - добавила наша собеседница.

В июле вышла информация о том, что за полгода казахстанцы отдали мошенникам около 36 млрд тенге. Среди таких схем одним из популярных является вступление в финансовую пирамиду. По информации агенства по финмониторингу, вернуть вложенные в финансовые пирамиды деньги крайне сложно.