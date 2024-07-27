Их эмоции бесценны: шоколадками "Казахстан" угостили прохожих в Париже
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве туризма и спорта Казахстана поделились трогательным видео из Парижа, где стартовала Олимпиада-2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, прохожих в столице Олимпийских игр 2024 года угощают знаменитым шоколадом "Казахстан".
"Поприветствовали гостей столицы Франции и всех, кто приехал на Олимпийские игры сладким угощением из Казахстана. Только посмотрите на их эмоции — они бесценны!", — говорится в подписи под роликом.
Напомним, Олимпиада-2024 в Париже будет проходить до 11 августа. Казахстан на ней представят 80 спортсменов в 25 видах спорта. Вчера сборная команда Казахстана приняла участие в Церемонии открытия Олимпийских игр и параде спортсменов по реке Сена. Казахстанская делегация разделила лодку со сборными Японии, Кении и Иордании.
Сегодня, 27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта. График выступления казахстанцев в эту субботу можно посмотреть здесь.