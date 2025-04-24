Он был талисманом для своих сослуживцев. Смелость вела его на амбразуру, смекалка помогала спасти расчёт в самых сложных засадах противника. В преддверии Дня Победы мы вспоминаем не только о великих сражениях и героических подвигах, но и о судьбах простых людей, которые стали свидетелями и участниками тех страшных событий. История ветерана из Семея Григория Маларова - это не просто рассказ о войне, это история о мужестве, любви к родной земле и преемственности поколений, долголетии и мудрости. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с участником войны и его близкими.

Судьба человека

20 августа этого года Григорию Васильевичу исполнится 100 лет. На его век выпало немало испытаний, сюжет которых сравним с захватывающим фильмом о непростой судьбе человека. Он пережил коллективизацию, раскулачивание, репрессии, войну, перестройку. Видел, как возрождается страна в конце 40-х, и как строится новая республика в начале 90-х.

Но его внутренняя сила не надломилась, не очерствела. Напротив, он советует всем любить ближнего своего, избегать ненависти и зависти. Война заставила его идти до конца, но он оплакивал каждого убитого врага, переживал за будущее его детей.

Григорий Васильевич - личность в Семее известная. Его военные мемуары и рассуждения о будущем страны в открытом доступе на личной страничке в интернете, он не раз публиковал свои статьи в местной прессе, а о его виноградниках и секретах долголетия ходят легенды. Он обладает хорошей памятью для своего возраста, цитирует стихи, и не упускает возможности дать напутствие молодому поколению.

Род Григория Маларова берёт начало в Бессарабии. В начале ХХ века его старшее поколение решило освоить новые земли. Вся семья по линии отца проделала нелёгкий путь через Украину, Россию, до границ с Китаем, остановившись в горах Тарбагатая.

Опыт земледелия, передавшийся по генам, и развитый многими поколениями предков, привёл их в богатые плодородные земли Маканчинского района тогда ещё Алма-Атинской области. Здесь отец семейства Василий Маларов стал разводить фруктовые сады и виноградники. И именно здесь, в селе Старопятигорск, 20 августа 1925 года родился будущий герой своего времени Григорий Маларов, которому суждено было спасти и свою семью от голодной смерти, и сотни солдат от вражеских пуль.

"Насколько мне известно, в родных местах они владели сыроварней, ткацкой фабрикой по производству шёлка, но не хватало земли для молодых поколений. Привнесли они в свою культуру земледелие, стали развивать. Дела пошли круто, у деда были овцы, кони, коровы, разная живность, и, конечно, зацвёл сад с виноградом. Вот за это его признали кулаком в те страшные годы политических репрессий. Деда посадили, а всю семью выслали из села, забрали у них всё, что накоплено трудом", - делится воспоминаниями своего отца, участника войны Григория Маларова дочь Наталия.

Пока был жив глава семейства, юный Григорий Маларов не отходил от него, впитывая в себя опыт и мудрость жизни. Отец Василий Иванович часто брал сына на пограничную заставу, где юнец слышал военные разговоры, угощался солдатской кашей.

Фото: Владимир Боровинский.

Он помнит, как все мужчины села вставали в строй для защиты от банды Анненкова, которая зверствовала в тех местах. Белогвардейцы захватывали сёла, мужчин выводили на окраину и рубили головы. Жёсткое было время, но село Старопятигорск, в котором проживало семейство Маларовых, удалось отстоять. Они и возглавили краснопартизанские отряды.

Риск - дело благородное!

В феврале 1938 года, когда Григорию Васильевичу было 13 лет, его отца увели в неизвестном направлении. А уже в октябре его семье - матери и сёстрам - дали 24 часа, чтобы собрать вещи и уйти из родного села.

Взяв под мышку котомку с вещами, они отправились в село Урджар, что в 70 км от Старопятигорска. На обочине дорог уже лежали тела умерших от голода переселенцев. Уюта, любимого дела и насиженного места лишали не всех, а неблагонадёжных. Такими за любовь к труду, предприимчивость и небольшое состояние посчитали и Маларовых.

Урджарская семья Осиповых разрешила переселенцам поселиться в курятнике. С детства привыкшие к труду дети, быстро привели новое жильё в порядок. Вот как сам вспоминает те годы лишений Григорий Васильевич.

"Выселение сопровождалось принудительной продажей скота за бесценок. А оставшиеся дома и имущество остались без присмотра. Уговорами и слезами мы смогли сохранить полуторагодовалого бычка, что помогло нам в новой жизни. Мы купили бричку и начали собирать дрова для отопления. Зимой не успели заготовить сено для бычка, но местный житель дядя Петя помог нам, он отправил Мишку к знакомому казаху на зимовку. Однажды, когда еда была на исходе, деньги закончились, а в семьи переселенцев давно пришёл голодный мор, я взял с собой Мишку и отправился за 70 км в родное село, в надежде, что в амбарах сохранилось хоть немного зерна", - описывает события тех лет Григорий Васильевич.

Заговорённый!

В июне 1941 года урджарские парни и мужчины трудились на полях. Когда взрослое мужское население ушло на фронт, в колхозе остались мальчики, работать было некому. Григорий Васильевич трудился на тракторе, изучал и осваивал новую для себя технику. В 17 лет отправился на фронт. Он начал военную службу в рядах Красной Армии в 1943 году в городе Аягоз. Его зачислили в учебную пулемётную роту.

"Поскольку не хватало подготовленных младших командиров, меня сразу назначили командиром расчёта станкового пулемёта. Спустя три месяца, не дождавшись получения сержантского звания, нашу роту отправили на фронт. Я впервые вступил в бой со своим расчётом в Эстонии, во время освобождения города Выру. Вместе с батальоном, к которому был прикреплён и мой пулемётный расчёт, мы с боями продвигались до города Тарту. В результате неравных сражений мы потеряли больше половины личного состава, и батальон был вынужден остановиться и занять оборонительные позиции. К счастью для оставшихся в живых солдат, на правом фланге появились свежие силы наших войск, которые вытеснили противника из нашего сектора и начали бой за освобождение Тарту. Затем наш батальон был направлен в город Онега, где после тяжёлых боёв формировался 10-й полк 286-й дивизии Второго Украинского фронта. В составе этого полка мы вступили в бой на подступах к Варшаве, столице Польши. Однако для освобождения Варшавы были задействованы более мощные воинские подразделения, и наш 10-й полк был развёрнут в сторону немецкой границы", - рассказывает Григорий Маларов.

За полтора года командир принял участие в десятках сражений, потерял четыре расчёта. Но оставался жив. Удачливый солдат обязан своим везением судьбе и заговорам матери.

"Вы обратили внимание, отца пуля не брала! Ангел отводил его от взрывов снарядов! – говорит в беседе дочь Наталия. - Я это слышала в детстве и уже тогда верила в молитву бабушки. Она сидела возле открытой печи, смотрела на огонь, подозвала отца к себе, что-то говорила, а потом сказала ему - "иди". Такими были проводы на сборы в военкомат. Отец всегда подчёркивал, что на войну его проводила мать".

Молитва спасала: одежду рвало в клочья, а тело не задевало. Однажды, на исходе войны, произошло с ним очередное чудо. Солдат вышел на крыльцо дома, посмотрел в сторону поля, вспоминая тех, чья кровь там пролилась. И в это мгновение он словно услышал знакомый шорох, похожий на шелест тетерева-косача, которого он ловил в плетённых из тальника ловушках в горах родного Тарбагатая. Инстинкт заставил затаиться, уйти за стену. И в ту же секунду снаряд угодил в крыльцо.

"Сослуживцы увидели, как его засыпало землёй от взрывной волны, откопали, остался жив, - рассказывает наша собеседница. - Способность бороться и выживать, заложенные в детские годы, спасала его на фронте. Но он не был рождён воином, всегда сентиментален, жалостлив к другим, до слёз жалел убитых немцев, рассказывал о боях врукопашную с глубоким сочувствием к народу, который необходимо победить, иначе не остановить этот ад. Восхищался, какой порядок и хозяйственность царили на занятых немецких территориях. Он обращал на это внимание, так как не был наполнен злобой, но рождён для созидания и творческого труда", - вспоминает долгие разговоры с ветераном его дочь.

В глазах своих потомков Григорий Васильевич был и остаётся героем. Его рассказы о военных буднях заставляют в очередной раз понять, как им повезло жить в мирное время. Ценить то самое чистое небо над головой и взаимопонимание между народами.

"В моих глазах он был героем, запомнился рассказ того боя, когда наши отряды оказались изолированы и началась паника. Немцы не давали перейти насыпную дорогу, чтобы продолжить наступление. Тогда отец, сказал товарищам, что на другую сторону можно пройти через водосточную трубу под дорогой - ребята перекинут ему верёвку с привязанным пулемётом и он перетянет пулемёт к себе. Идею пришлось воплощать, но труба оказалась засыпанной наполовину песком и землёй, была узкой и назад уже не выбраться. Отца охватил страх, он стал разгребать затвердевшие куски земли, отталкивая их от себя, и выбрался наружу. Пулемёт заработал по тылу противника, что дало возможность нашим солдатам пойти в наступление. Эти истории рассказывались, как обычные будни на фронте. Когда мы, уже будучи взрослыми, поехали к фронтовому другу Николаю Демченко, с которым служил отец, он сказал нам, детям, улучив момент, что на фронте его считали Богом, он мог всё! События для нас приняли другую окраску. Победа одержана силой духа простого солдата, его каждодневным подвигом, любовью к своему народу, родной земле, к своим матерям и бабушкам", - удивляет нас очередным рассказом Наталия.

Ранение в предплечье и контузия стали окончанием войны для Григория Маларова. Победу он праздновал в госпитале города Гайсин Винницкой области.

Секрет долголетия!

"В город Семипалатинск я переехал из Урджара в 1955 году. С тех пор он стал для меня родным, и я переживаю все происходящие в нём события", - вспоминает Григорий Васильевич.

10 лет Григорий Васильевич отработал комбайнёром и шофёром в колхозе Урджара, где окончил вечернюю школу рабочей молодёжи. Затем поступил в Семипалатинский автомеханический техникум. Параллельно получал образование в Университете Марксизма-Ленинизма. Поступил в Московский инженерно-строительный институт на заочное отделение. С супругой воспитал сына и дочь. Сейчас у него три внука и три правнука.

"Он учился на отлично. Видели бы вы его конспекты, каллиграфический почерк, дипломная работа, претворённая в жизнь строительством зданий в Семипалатинске. Предлагали остаться преподавать в техникуме, но ему нужна была практика", - говорит дочь Григория Васильевича, которая видела процесс возведения дамбы через Иртыш на Шульбинском водохранилище, где работал её отец.

Практическую часть он отрабатывал в сфере автомеханики, работал в автопарках и авто-транспортных предприятиях. Его близкий друг, некогда директор автомеханического колледжа Александр Люй, вспоминает, что, несмотря на значительную разность в возрасте, они уже тогда находили общий язык по профессиональным вопросам. О фронтовых буднях бывший командир рассказывал редко.

"Григорий Маларов даже в преклонном возрасте был бодрый, моложавый. С энтузиазмом рассказывал о системах оздоровления, которые сам изучал. Когда ему было за 80, садился за компьютер и печатал воспоминания, публиковал авторские материалы в городских газетах. Несмотря на то, что у него не было экономического образования, он был очень сильным экономистом, возглавлял плановый отдел на предприятии "Иртышгэсстрой", - рассказывает о своём старшем товарище Александр Владимирович.

Выйдя на пенсию, Григорий Васильевич Маларов стал возрождать традиции своих дедов и прадедов, разводить виноград под вспоминания о счастливом детстве с отцом, близких людях и родных местах. Шесть сортов столового винограда давали ему ежегодно свыше двухсот килограмм спелых сладких ягод. Они шли на целебный сок и на столы всех, кто приходил к нему в гости. А саженцы обогатили десятки приусадебных участков Семея. Богатый витаминами сок вкупе с правильным образом жизни были и остаются для его семьи эликсиром молодости и секретом долголетия.

Но главная причина долгой жизни и хорошей памяти нашего собеседника – это любовь к жизни и людям.

"Призываю молодое поколение, будущих капитанов любить свою землю, свой народ, отстаивать свободу и право на жизнь! Любите людей, которые вас окружают! Меньше злости, больше простого счастья - вот источник неиссякаемой энергии", - оставляет современникам свой завет Григорий Васильевич.

За боевые заслуги Григорий Маларов награждён медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда", орденом "Великой Отечественной войны 2-й степени".