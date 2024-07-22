Игры кочевников в Казахстане: сколько стран подтвердили участие

Руководитель Дирекции развития спорта города Астаны Олжас Акимов рассказал, спортсмены из скольки стран подтвердили свое участие во Всемирных играх кочевников в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Игры пройдут с 8 по 13 сентября.

"Планируется, что более 2 000 участников из более чем 85 стран мира примут участие в 21 виде спорта. На сегодняшний день 89 страны подтвердили свое участие в V Всемирных играх кочевников. В составе национальной сборной команды примут участие 281 спортсмен по 21 виду спорта, в том числе 19 спортсменов из Астаны по восьми видам спорта", - сообщил Олжас Акимов.

Ранее руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров рассказал, сколько средств потратят на 5-е Всемирные игры кочевников в Астане.