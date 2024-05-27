Игры кочевников в Астане: как сокращение бюджета скажется на масштабном событии?

С 8 по 13 сентября в Астане пройдут пятые Всемирные игры кочевников. Об их организации, подготовке и участников в интервью BaigeNews.kz рассказал руководитель Дирекции по подготовке Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

Об организации, формате проведения Игр

- Наиль Фаридович, расскажите о проведении Всемирных игр кочевников. Почему нынешние игры будут проведены именно в Казахстане?

- Первые Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане в 2014 году. Игры также состоялись в 2016, 2018 году в этой же стране. В 2022 году они прошли в Турции.

Кыргызская Республика не собиралась никому передавать проведение этого спортивного турнира, и четвертые игры также должны были состояться у них. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту Кыргызстана с настоятельной просьбой, предложением, расширить, вывести Игры кочевников за рамки одной стороны.

И тогда впервые, в 2022 году, Игры прошли в Турции. Весь мир, в том числе и тюркские страны, увидели, что Игры кочевников – это глобальное явление. Это событие не только стран Центральной Азии.Сегодня приверженцами или наследниками кочевой цивилизации считают себя очень многие страны.

После завершения четвертых Игр Глава государства обратился к Кыргызстану с просьбой передать игры Казахстану как стране, являющейся заслуженным центром кочевой цивилизации. Это просьба была поддержана. Хотя Игры очень хотели получить Россия, Узбекистан, Азербайджан. Проявляли интерес и Южная Корея.

Второй момент, касающийся проведения Игр, это то, что сегодня Президентом сформирована чёткая задача об уделении особого внимания развитию массового спорта в нашей стране и национальным видам спорта.

Пришло время привлечь внимание молодежи, детей к национальным видам спорта. Они незаслуженно были на периферии, в том числе среди и госорганов. Об этом ярко говорит статистика. Например, у нас в стране порядка 500 государственных предприятий, занимающихся развитием спорта. И только 10 из них профильные по национальным видам спорта. Почувствуйте разницу.

Думаю, что Игры должны стать началом изменения отношения государства, бизнеса, всех слоев населения к национальным видам спорта. Вот это одно из основных значений, почему сегодня Игры кочевников в нашей стране.

Добавлю, что после Игр наш город получит обновленный ипподром, который реконструируется благодаря средствам инвестора. На это не тратятся государственные средства. На нем можно будет проводить любые соревнования.

- Чем эти игры будут отличаться от Всемирных игр в Кыргызстане и Турции?

- Игры кочевников – очень молодые, если сравнить их с Олимпийскими. Их авторами является Кыргызская Республика. Они передали прав проведение Игр с определенными условиями. Одно из них – сохранение спорта, культуры, науки. Это очень важно. Поэтому в целом кардинальных отличий нет.

Спортивная программа должна состоять из видов спорта, которые являются народными, этническими для стран с традиционной кочевой цивилизацией. В том числе, конечно, и для Казахстана. Это: конные скачки, состязания на лощадях (аударыспак, тенге илу, кокпар, кок бору), народные игры (асык ату, ордо, аркан тартыс), соревнования по видам единоборств (мас-рестлинг, Powerful nomad), интеллектуальные игры, состязания по стрельбе из лука и другое. Можно сказать, что спортивная программа очень увлекательная, конкурентоспособная и зрелищная.

- Кто уже подал заявки на участие в спортивной программе ВИК? И сколько всего будет участников?

- В играх примут участие более двух тысяч спортсменов из 85 стран мира. 82 страны уже официально подтвердили свое участие. Среди них: США, Великобритания, Германия, Италия, Малайзия, Нидерланды, Польша, Словакия, Франция, Чехия.

Впервые примут участие: Бруней-Даруссалам, Либерия, Венесуэла, Ирландия, Доминикана, Гамбия.

- Какие призовые Игр?

- Призовой фонд Игр составляет 256 миллионов тенге (с налогами). Без налогов - 205 миллионов тенге. Призовые выплаты для победителей и призеров будет осуществляться за счет спонсорских средств. Что касается, индивидуальных видов спорта, то призовые составляют: 500 тысяч тенге за первое место, 300 тысяч тенге за второе место, 200 тысяч тенге за третье место. Для командных видов спорта призовые немного отличаются, но, если разделить на всех членов команды, выходит примерно вышеуказанная сумма.

- Какая будет культурно-развлекательная программа Игр? Приглашены ли какие -то артисты?

- Культурно-развлекательная программа Игр представит широкий спектр мероприятий, охватывающих различные аспекты культуры и традиций. В течение всех дней мероприятия, начиная с 8 по 13 сентября, на территории Этноаула, примыкающей к ипподрому "Казанат", на площади около 10 га будут проводиться концерты, выступления артистов и танцевальных коллективов, включая театр этномоды кочевников. Будет организована крупнейшая выставка-ярмарка мастеров-ремесленников Казахстана с мастер-классами, где каждый посетитель сможет не только увидеть работы мастеров, но и принять участие в создании собственных изделий.

На площадке также будут представлены соревнования по охоте с ловчими птицами и показательные выступления по национальным видам борьбы. Особое внимание будет уделено национальной кухне, где гости смогут насладиться разнообразными блюдами и напитками кочевников из разных стран. Планируется участие артистов и коллективов из 10 зарубежных стран, включая представителей Латинской Америки, Африки и Европы, что придаст мероприятию международный характер и обогатит его культурное наследие.

Кроме того, в преддверии и в период проведения Всемирных игр кочевников Акимат города Астаны организует ряд мероприятий, включая тематические концерты, а также будут обустроены три мини-этно-аула, на популярных участках города.

В целом, культурная программа Игр будет полна ярких событий, которые позволят гостям погрузиться в богатую культуру Казахстана и познакомиться с традициями разных народов мира.

- Как казахстанцы могут попасть на Игры? Будут насколько будут доступны билеты и по какой цене?

- Ценовой диапазон взрослого билета на соревнования составляет от 500 тенге до 25 тысяч. На церемонию Открытия цена варьируются от 15 до 50 тысяч.

Средняя стоимость взрослого билета составляет 3 600 тенге. Также для определенных категорий зрителей предусмотрены льготы и скидки. Билеты можно купить на сайте Игр.

- Кто занимается непосредственно организацией Игр?

- Организаторами Игр является Правительство РК. Организационный комитет возглавляет первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Основная нагрузка по организации игр возложена на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, министр Маржикпаев является Заместителем председателя оргкомитета. Также организацией занимается акимат Астаны. Кроме того, в оргкомитет входят все заинтересованные министерства, ведомства, госпредприятия.

Соорганизаторами Игр также являются организаторы тюркских государств, Ассоциация национальных видов спорта, Всемирная конфедерация этноспорта, которую возглавляет Билал Эрдоган.

Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что 5-е Всемирные игры кочевников будут проводиться под патронажем ЮНЕСКО. Это подтверждает высокую оценку международными экспертами и придает нашему мероприятию дополнительный авторитет и значимость.

Для практической работы по подготовке к Играм сформирована исполнительная дирекция Организационного комитета - акционерное общество "КазСпортИнвест". Его единственный учредитель – Министерство туризма и спорта РК. Я президент этого акционерного общества и руководитель дирекции. Наше предприятие является государственным. Мы администрируем и оперируем бюджетные средства. Как госпредприятие, мы, естественно, действуем в рамках тех законов, постановлений Правительства, которые приняты для государственных предприятий, квазигосударственного сектора.

Нужно отметить, что мы открытое предприятие, абсолютно прозрачны и работаем под жестким контролем. У нас нет какой-либо закрытой информации.

С точки зрения финансовой нагрузки Игры кочевников сильно отличаются от того, что проводила наша страна до этого. Бюджет Игр Кочевников в 20 раз меньше бюджета седьмых Азиатских Игр 2011 года, в пять раз меньше Всемирных студенческих игр 2017 года.

Мы очень сжаты. У нас нет излишеств. В штатном составе исполнительной дирекции Азиатских Игр, где принимало участие 46 стран, работало более 600 человек.

В дирекции Универсиады - 400 человек. У нас 57. И все специалисты казахстанские.

О финансировании и сокращении расходов

- Говоря о сокращении бюджета Игр. Теперь эта сумма пять миллиардов. Достаточно ли этих средств. И почему изначально эта сумма не была определена, если, как оказалось, организаторы могут в нее уложиться?

- Здесь нужно начать с того, что изначально бюджет Игр кочевников не был избыточен. Он рассчитывался по консервативному принципу и что называется "тютелька в тютельку".

После поручения Главы государства мы приняли несколько мер по сокращению расходов. В первую очередь, мы сократили спортивную программу. Также мы сократили количество зарубежных этнокультурных коллективов, которые должны были выступать – с 30 до 10.

Также мы сократили нагрузку на наши регионы. Каждый регион должен был сформировать небольшое этнокочевье, которое стало бы частью этноаула. Планировалось, что каждый регион пришлёт по пять юрт. Теперь это будут три юрты. Помимо этого, мы предоставили регионам возможность, которые наиболее пострадали от паводков, не присылать свои этнопроекты.

Изначально у нас была насыщенная программа. После сокращения бюджета мы полностью исключили зарубежные показательные виды спорта. Это решение далось нам очень болезненно. Кто-то из участников заранее готовился, собирался приехать в нашу страну.

Это не было излишество. Мы вели консультации при подготовке, это все согласовывалось со Всемирной конфедерацией этноспорта.

- Есть какие-то сложности при организации игр?

- Такие проекты не бывают без сложностей. Зимние Азиатские игры мы готовили шесть лет, Универсиаду пять лет. На подготовку к Играм кочевником нам было отведено полтора года.

Это все работа большой команды, где каждый отвечает за свою зону ответственности.

- Наша редакция брала интервью в конце февраля у главы коммерческого представительства BBC Global News в Евразии, и он отметил, что об Играх нет достаточно информационного освещения на английском языке. Пресс-релизов или роликов, например. Как вы оцениваете работу по освещению предстоящих Игр?

- Как говорится, пиара и рекламы много не бывает. Всегда такие проекты, конечно, должны сопровождаться очень массивным в хорошем плане информационным шумом. Для этого нужно время.

Мы сегодня получаем определенную критику, что действительно рекламы и продвижения Игр недостаточно. Мы просим понимания, так как пошли по пути экономного подхода и распределения средств.

Скажу из своего опыта, что для того, чтобы о проекте говорили с каждого утюга нужны большие финансовые средства.

Мы пытаемся найти дополнительные средства, спонсорство. У нас был ряд перспективных переговоров. Но когда страна находилась в трудном положении из-за паводков, мы посчитали некорректным рекламировать игры на каждом углу. Поэтому на весенний период мы не смогли реализовать все что планировали.

Думаю, что с начала июня активность появится.

- Казахстан уже проводил имиджевые мероприятия, на которые уходили немало государственных средств. Но они не стали брендом для страны. Как вы считаете, Всемирные игры кочевников смогут продвигать Казахстан и какое наследие они могут оставить для страны?

- Мы не считаем, что Игры кочевников – это имиджевое мероприятие. Этот проект национальный, социальный и культурологический.

Станет ли это инструментом продвижения? Однозначно, станет. Но не это главное.

Когда меня спрашивают, для кого вы делаете Игры кочевников? Я всегда отвечаю, что в первую очередь для казахстанцев.

Помню, как после Азиатских игр и Универсиады, в стране резко вырос интерес к спорту, многие родители звонили в секции, телефоны тогда разрывались от звонков. От Игр кочевников мы ожидаем такой же эффект по отношению к национальным видам спорта.

- Спасибо Вам за интервью!