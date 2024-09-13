Игры кочевников: Стартовала церемония закрытия
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
46Фото: скриншот трансляции
Церемония закрытия пятых Всемирных игр кочевников стартовала в "Этноауле" в Астане, передает BaigeNews.kz.
Трансляция доступна на телеканале Jibek Joly.
В течение пяти дней проходили соревнования по 21 видам спорта. В инфраструктуру ВИК вошли шесть столичных объектов: стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".
Общая сумма призовых Всемирных игр кочевников составила 253 миллиона тенге.