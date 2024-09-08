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Игры кочевников: Сборная Казахстана приняла участие в параде стран

Сегодня, 20:10
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Парад стран-участниц прошел на стадионе "Астана Арена", где проводится открытие Всемирных игр кочевников, передает BaigeNews.kz.

Шествие прошло  в алфавитном порядке. Кыргызстан открыл парад, как страна — создатель Игр.

Казахстан как страна-организатор Игр завершила парад стран-участниц.

Напомним, на стадионе "Астана Арена" в данный момент проходит открытие Всемирных игр кочевников.

Ранее прошёл парад стран-участников игр. Самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.

Фото: Арман Мухатов

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