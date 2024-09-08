Игры кочевников: Сборная Казахстана приняла участие в параде стран
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
137Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
Парад стран-участниц прошел на стадионе "Астана Арена", где проводится открытие Всемирных игр кочевников, передает BaigeNews.kz.
Шествие прошло в алфавитном порядке. Кыргызстан открыл парад, как страна — создатель Игр.
Казахстан как страна-организатор Игр завершила парад стран-участниц.
Напомним, на стадионе "Астана Арена" в данный момент проходит открытие Всемирных игр кочевников.
Ранее прошёл парад стран-участников игр. Самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.
Фото: Арман Мухатов
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