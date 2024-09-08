Игры кочевников: Сборная Казахстана по аударыспаку прошла процедуру взвешивания

На территории этнопарка сборная Казахстана по аударыспаку, выступающая на Играх кочевников, прошла процедуру взвешивания, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ВИК, в состязаниях принимают участие команды из Казахстана, Кыргызстана, России, Монголии, Китая, Турции, Венгрии и других стран.

Жанбатыр Бекмусаев, главный тренер сборной Казахстана по аударыспаку прокомментировал подготовку команды.

"Мы готовили наших палуанов и лошадей с весны. Провели шесть учебно-тренировочных сборов. Мы неплохо подготовились к Всемирным играм кочевников и сделаем все возможное, чтобы занять первое место в командном зачёте. И я хочу сказать зрителям: болейте за наших ребят, поддерживайте нашу команду, приходите на соревнования в Этноаул. Для нас это очень важно", — сказал Жанбатыр Бекмусаев.

9 сентября, на территории Этнопарка в 10:00 начнутся официальные соревнования по аударыспаку.

Аударыспак – древний вид спорта, представляющий собой поединок двух всадников на лошадях. Соревнования проводятся на специально оборудованной площадке, которая представляет собой круг диаметром 15 метров.

Федерация аударыспака РК входит в Федерацию национальных видов спорта и во Всемирную федерацию борьбы на лошадях (World Federation of Horseback Wrestling), которая была создана в 2023 году. В настоящее время обе федерации возглавляет Марат Жуман – основатель компании Atasu Group.

Церемония открытия Игр состоится 8 сентября в 19:00. Церемония открытия масштабного спортивного события пройдёт на стадионе "Астана арена".

Всего в инфраструктуру ВИК вошли шесть столичных объектов: стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".

Как сообщалось ранее, по предварительным прогнозам, Астану в связи с проведением Игр могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием. Освещать игры будет более тысячи СМИ из разных стран мира.

Общая сумма призовых Всемирных игр кочевников составляет 253 млн тенге.