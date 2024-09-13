Игры кочевников: Кыргызстан подал протест на матч с Казахстаном
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Скандал произошёл на пятых Всемирных играх кочевников, которые в эти дни проходят в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает kaktus.media, Кыргызстан подал протест на результат матча со сборной Казахстана по кокпару.
Отмечается, что команда Кыргызстана уступила финальный матч по кокпару Казахстану со счетом 4:5, хотя в первом тайме вела в счёте 3:1.
После того, как счёт матча стал 3:1, игрок казахстанской сборной Улан Байтореев дважды ударил камчой игрока команды Кыргызстана Кубанычбека Султан уулу. Затем произошла потасовка между игроками, и матч был приостановлен. Победителей определили в дополнительное время, так как основное время матча завершилось со счётом 4:4.
Как отметил эксперт Федерации кок-бору Кыргызстана Рамис Кудайбергенов, они подали протест на результат матча.
"По правилам мы должны подать протест в течение 20 минут после окончания матча, что мы и сделали... Нам сказали, что к соперникам подходили чиновники, не будем говорить имена, но им сказали, чтобы игроки выигрывали любыми способами, хоть избивая камчой наших. Мы не думали, что настолько низко может поступить казахстанская сторона", – сказал он.
Сообщалось, что сборная Казахстана по кокбору уступила команде Кыргызстана в финальном матче на Играх кочевников со счётом 4:10 и завоевала серебряную медаль.
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