Игры кочевников: Кыргызстан подал протест на матч с Казахстаном

Скандал произошёл на пятых Всемирных играх кочевников, которые в эти дни проходят в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает kaktus.media, Кыргызстан подал протест на результат матча со сборной Казахстана по кокпару.

Отмечается, что команда Кыргызстана уступила финальный матч по кокпару Казахстану со счетом 4:5, хотя в первом тайме вела в счёте 3:1.

После того, как счёт матча стал 3:1, игрок казахстанской сборной Улан Байтореев дважды ударил камчой игрока команды Кыргызстана Кубанычбека Султан уулу. Затем произошла потасовка между игроками, и матч был приостановлен. Победителей определили в дополнительное время, так как основное время матча завершилось со счётом 4:4.

Как отметил эксперт Федерации кок-бору Кыргызстана Рамис Кудайбергенов, они подали протест на результат матча.

"По правилам мы должны подать протест в течение 20 минут после окончания матча, что мы и сделали... Нам сказали, что к соперникам подходили чиновники, не будем говорить имена, но им сказали, чтобы игроки выигрывали любыми способами, хоть избивая камчой наших. Мы не думали, что настолько низко может поступить казахстанская сторона", – сказал он.

Сообщалось, что сборная Казахстана по кокбору уступила команде Кыргызстана в финальном матче на Играх кочевников со счётом 4:10 и завоевала серебряную медаль.