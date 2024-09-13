Игры дадут импульс для дальнейшего развития отечественного туризма - эксперт

Важно познакомить гостей и спортсменов Всемирных игр кочевников с богатой историей и культурой Казахстана. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, поручив провести все мероприятия, связанные с этим масштабным событием на высоком уровне. Какие перспективы открывают Игры для Казахстана и развития национальной идентичности республики, детально обсудили в интервью с председателем Гражданского Альянса Алматы, PhD, профессором КБТУ Каиржаном Абдыхалыковым.

Каиржан, о том, что V Всемирные игры кочевников будут проходить в РК, стало известно ещё в сентябре 2022 года, когда Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение соревнований. Право организации масштабного спортивно-культурного мероприятия отдали нашей стране, что это право нам дает?

- Всемирные игры кочевников являются культурно-научным и спортивным выражением всего наследия, которое несёт в себе кочевая цивилизация. И действительно два года назад на Всемирной конфедерации этноспорта высокое жюри единогласно своим решением приняло тот факт, что через два года, то есть в сентябре 2024, следующие V Всемирные игры должны пройти в РК. Проходить они будут с 8 по 13 сентября в Астане.

Это действительно масштабное культурно-историческое, научно-спортивное событие, которое показывает единство традиций, культур и устремлений многих стран, представители которых приехали представлять свои государства на этих Играх. Причём они будут демонстрировать свои успехи и достижения не только в спорте, но, и в культурном и научном измерениях. Это говорит о том, что Казахстан действительно занимает особо место, как в Центрально-Азиатском регионе, так и в целом на Евразийском континенте, как страна, которая может обеспечить организацию большого количества мероприятий, как политических и экономических, так и, как мы видим, культурных, научных и спортивных. У нас имеется очень хорошая развитая инфраструктура, прекрасные традиции гостеприимства, создана очень сильная научно-спортивно-культурная база, которая может быть использована для проведения Всемирных игр кочевников.

Особое внимание во время проведения Всемирных игр кочевников будет уделено культурным ценностям. Какие возможности это открывает перед Казахстаном?

- Мы видим, что помимо спортивных и научных мероприятий, очень много времени будет посвящено культурным мероприятиям. Запланированы различные концерты, театральные постановки и многое другое. Это говорит о том, что Казахстан планирует показать всему миру именно духовную силу и материальную культуру кочевой цивилизации. Надо признать, что на протяжении многих веков на территории современного Казахстана существовала кочевая цивилизация, которая имела очень сильные духовные корни, очень развитую культуру, образование, искусство, и доказательством этого будут именно культурные постановки, а также различные выставки в Национальном музее, в других местах, которые покажут всю красоту, богатство, всю палитру того культурного исторического потенциала, который имеет казахский народ и вся кочевая цивилизация.

В одном из выступлений Президент заявил, что развитие культуры и искусства является одним из главных приоритетов государства. Какие принимаются меры в РК для обновления духовной жизни?

- Сегодня в Казахстане большое внимание уделяется развитию культуры и искусства. Благодаря поддержке Президента увеличен объём финансирования различных культурных объектов. Мы видим, что для развития отечественного туризма реставрируется очень большое количество исторических объектов на территории РК. Для деятелей искусств и культуры учреждены специальные президентские стипендии, что тоже усиливает их творческий потенциал. Заново учреждено звание Народного артиста РК, что показывает укрепление фокуса внимания, направленного со стороны государства на развитие различных видов современного искусства.

Мы видим, что сейчас очень большое количество средств выделяется на развитие музейного дела, библиотечной сети. В Алматы, начиная с прошлого года, работают библиотеки, которые открыты 24 часа в сутки. Это говорит о том, что мы, как государство, стараемся быть более открытыми и обеспечивать знаниями не только в области культуры и искусства, но и в науке. Особое внимание уделяется тому, чтобы казахстанцы, особенно молодёжь, больше читали, в этой связи планируется, что библиотеки в мегаполисе теперь будут открыты круглосуточно и в выходные дни. Усиливаются экспозиции музеев, выделяются деньги на реставрацию исторических памятников на территории Казахстана. Это говорит о том, что Президент и Правительство понимают, что главное богатство народа – это его духовные корни. И нам повсеместно нужно развивать именно духовную культуру, вкладывать в материальную культуру, развивать как наше историческое наследие, так и современные виды искусства и культуры.

Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для её всестороннего изучения, осмысления и популяризации, подчеркнул Глава государства на одном из заседаний Национального курултая. Какая работа проводится в Казахстане в данном направлении?

- Тот народ, который не знает своей истории, у него нет будущего. И Глава государства делает большой упор на то, чтобы в Казахстане систематически изучалось историческое наследие, развивалась историческая наука. Потому что именно благодаря ей мы можем продвигать и популяризировать нашу национальную культуру, можем определить наш культурный код, показать весь потенциал наших традиций и искусства другим народам. Историческая наука несёт в себе очень большой и мощный потенциал, который должен раскрывать как прошлое, так и современную историю.

Сейчас ведётся очень масштабная работа по написанию многотомника по истории Казахстана. Очень важно, чтобы у нас была написана систематизированная история на основе научных изысканий. Мы все знаем, что в последние годы очень много выделялось средств на то, чтобы собрать в различных архивах, музеях и библиотеках мира сведения о казахах Средневековья, нового времени. Мы видим, как систематизировалась наука, связанная с картографией, и сейчас мы имеем очень много образцов, найденных учёными в музеях Европы времён Средневековья и более древней истории, в которой имеются упоминания о Казахском ханстве. Это ещё раз доказывает, что государство казахов существовало много лет назад, что, действительно, начиная с XV века, с момента формирования Казахского ханства, о казахах, их различных традициях, культуре, политической и экономической истории есть сведения в библиотеках и музеях мира. И мы теперь можем это подчеркнуть, благодаря тому вниманию, которое уделяет государство этому направлению, делается действительно большой упор на систематизацию отечественно-исторической науки.

Какие перспективы, на ваш взгляд, открывает проведение Всемирных игр кочевников для РК? Напомню, ранее Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в период проведения мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремёсел и услуг.

- Считаю, что проведение V Всемирных игр кочевников в Казахстане, в Астане, является очень краеугольным моментом, который может дать новый импульс для дальнейшего развития отечественного туризма, так как в РК очень много исторических моментов, достопримечательностей, как нового времени, так и Средневековья, которые были бы очень интересны зарубежным туристам. Более того, уникальная экосистема Казахстана даёт почти каждому из 20 регионов страны развивать местный локальный туризм, который основывается на создании новых возможностей по формированию маршрутов и социальной инфраструктуры для туризма. А создание инфраструктуры и новых маршрутов означает, что будут созданы новые рабочие места, что отрасль туризма будет и дальше развиваться, привлекая как можно больше трудоспособных молодых казахстанцев, а это, в свою очередь, даст возможность раскрыть весь потенциал культурно-исторического наследия, а также природной экосистемы нашей страны зарубежным гостям.

Я думаю, что благодаря такого рода масштабным международным мероприятиям, как Всемирные игры кочевников, мы раскрываем Казахстан для иностранных туристов, даём возможность нашим гражданам в лице МСБ заработать и усилить свой экономический потенциал, усиливаем мы и социальный потенциал, так как привлекаем большое количество волонтёров, других специалистов сферы туризма и гостеприимства, которые также вовлечены в организацию данных мероприятий и получают большой бесценный опыт. Ещё раз повторюсь, что Игры свидетельство того, что мы можем организовывать такие масштабные мероприятия и в дальнейшем, у нас для этого есть как интеллектуальный потенциал, так и социальная инфраструктура.

Сейчас повсеместно делается упор на развитие традиционных ремёсел, того традиционного вида искусства, который был у казахов издревле и, действительно, это может быть дополнительным фактором для развития туризма, так как аутентичная культура может быть очень интересна иностранным туристам, которые будут приезжать в Казахстан и видеть различные этноаулы, виды ремёсел, какие-то свойственные именно для кочевников виды искусства, которые привлекут большее количество зарубежных гостей. Это и развитие туризма будет символизировать, и придаст новый импульс развитию нашей национальной экономики.

На днях Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников. Президент подчеркнул, что они являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта. Насколько важно, что состязания проводятся именно в нашей стране?

- Исходя не только из культурных и исторических особенностей, но и, в целом, из геополитических и геоэкономических аспектов, для Казахстана очень важно показать свою миролюбивость, показать направленность на цивилизационное развитие, на развитие культуры, науки и искусства, а это возможно сделать благодаря проведению такого рода мероприятия, как Всемирные игры кочевников. И, конечно же, определённые информационные поводы, которые будут создаваться в период проведения Игр, где будет большое количество спортивных, культурных и научных мероприятий, ещё раз раскроют всё культурное и историческое богатство нашей страны перед многими международными СМИ, блогерами, которые также приедут в Казахстан, через освещения события весь мир узнает, что РК миролюбивая страна, которая занимается развитием культуры.

В современную эпоху, когда мы видим очень много неопределённостей, когда мы видим конфликты во многих странах, очень важно сохранить вот эту стабильность и устойчивость в нашей стране. Благодаря проведению вот таких мероприятий на высоком уровне, мы показываем нашим соседям и всему миру, что Казахстан обладает большим цивилизационным потенциалом для развития науки, культуры, искусства, а также популяризации и пропаганде своих национальных традиций и культуры, что ещё раз показывает уникальность нашей страны, не только современного Казахстана, но и прошлого, средневекового, когда создавались эти все национальные виды культуры и традиционных ремёсел, создавались образцы традиционного искусства и различные научные направления.

Какие ожидания от проведения Всемирных игр кочевников? По Вашему мнению, какие шансы на победу у сборной нашей страны?

- Я очень надеюсь, что Игры кочевников пройдут успешно и позитивно. Большое количество гостей, которые приехали в Казахстан, увидят нашу страну новым взглядом, увидят наше наследие и культурное преимущество, увидят какое у нас традиционное искусство и какие есть новые его образцы, виды. И они, уезжая из РК обратно к себе на родину, будут рассказывать в своих странах о том, что они здесь увидели, какой сильный цивилизационный импульс они ощутили в нашей республике, и это очень важно.

Я надеюсь, что победу одержит сильнейший. Конечно же, будем болеть за сборную команду нашей страны, будем поддерживать их как в культурных мероприятиях, так и в спортивных, но пусть всё будет по справедливости. И пусть Астана станет гостеприимным домом для всех гостей, представителей других стран, которые приехали состязаться или посмотреть на соревнования, желаю, чтобы они получили большой положительный эффект.