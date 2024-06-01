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Игрушки и сладости раздали детям в казахстанских поездах

Сегодня, 09:53
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КТЖ Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53
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Фото: КТЖ

В День защиты детей проводники казахстанских поездов поздравили юных пассажиров с праздником и вручили более 900 подарочных боксов. В каждом боксе были игрушки, раскраски, цветные карандаши и сладости. Подарки раздавались в 24 пассажирских поездах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Кроме того, чтобы праздник стал еще более ярким и запоминающимся, вагоны-рестораны укращены разноцветными воздушными шарами, а также детей угощали полезной кашей, бесплатно раздавали соки, йогурты и шоколады.

"С начала года поездами Нацперевозчика перевезено более 420 тысяч детей. В пути юные пассажиры могут воспользоваться мультимедийным развлекательным порталом, где размещены мультфильмы и игровые программы",  — говорится в сообщении.

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