Игрушки и сладости раздали детям в казахстанских поездах
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В День защиты детей проводники казахстанских поездов поздравили юных пассажиров с праздником и вручили более 900 подарочных боксов. В каждом боксе были игрушки, раскраски, цветные карандаши и сладости. Подарки раздавались в 24 пассажирских поездах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Кроме того, чтобы праздник стал еще более ярким и запоминающимся, вагоны-рестораны укращены разноцветными воздушными шарами, а также детей угощали полезной кашей, бесплатно раздавали соки, йогурты и шоколады.
"С начала года поездами Нацперевозчика перевезено более 420 тысяч детей. В пути юные пассажиры могут воспользоваться мультимедийным развлекательным порталом, где размещены мультфильмы и игровые программы", — говорится в сообщении.
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