Игрушки и сладости раздали детям в казахстанских поездах

В День защиты детей проводники казахстанских поездов поздравили юных пассажиров с праздником и вручили более 900 подарочных боксов. В каждом боксе были игрушки, раскраски, цветные карандаши и сладости. Подарки раздавались в 24 пассажирских поездах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Кроме того, чтобы праздник стал еще более ярким и запоминающимся, вагоны-рестораны укращены разноцветными воздушными шарами, а также детей угощали полезной кашей, бесплатно раздавали соки, йогурты и шоколады.