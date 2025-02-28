Столичный ювенальный суд рассмотрел дело о лишении родительских прав отца в отношении его несовершеннолетнего сына, передаёт BaigeNews.kz.

Иск мотивирован тем, что отец ребенка, с рождения уклоняется от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и материальному содержанию сына, к его судьбе относится безразлично, не заботится о здоровье ребенка.

Судом установлено, что ответчик имеет задолженность по алиментам в размере более 4 млн тенге.

"Привлеченным специалистом психологом установлено, что ребенок не проявляет желания общаться с отцом. Ответчик подтвердил, что не имеет материальной возможности содержать сына, поскольку никогда не работал официально, страдал зависимостью азартными играми около 20 лет. Все время не общался и не участвовал в жизни ребенка. В будущем также не намерен принимать участие в его воспитании", - говорится в сообщении суда.

Суд удовлетворил иск. Также суд указал, что с лишением родительских прав отец не освобождается от дальнейшего содержания ребенка.

Решение вступило в законную силу.