Игроки из 16 стран посоревнуются на чемпионате мира по тогызкумалак в Алматы

Сегодня в Алматы стартует чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников, на котором примут участие игроки из 16 стран мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников (U-15, U-17) пройдет в Центре настольного тенниса ADD города Алматы и продлится до 24 сентября.

Как сообщили в ведомстве, общий призовой фонд составил 8 млн тенге.

Организаторы отмечают, что в соревнованиях примут участие игроки из 16 стран мира: Узбекистан, Турция, Румыния, Венгрия, Испания, Кыргызстан, Польша, Монголия, Туркменистан, Латвия, Чехия и другие.

Соревнование пройдет по блицу и рапиду.

Тогызкумалак — это казахская национальная игра, искусство логического мышления, которое занимает особое место в воспитании молодого поколения и в укреплении его ума. В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.