Игроки "Челси" вылетели в Казахстан
Снимки появились в Сети.
Сегодня, 22:43
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Сегодня, 22:43Сегодня, 22:43
118Фото: instagram.com/chelseafc
Футболисты лондонского "Челси" держат путь в Казахстан. Снимками из аэропорта и самолета поделилась пресс-служба клуба, передаёт BaigeNews.kz.
Судя по фото, игроков предупредили о морозах в Алматы.
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12 декабря "Челси" предстоит сыграть с "Астаной" в рамках Лиги конференций. Прогнозы на матч сделали эксперты. Встреча состоится на Центральном стадионе в Алматы.
В акимате города сообщили, что для болельщиков запустят специальные автобусы.
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