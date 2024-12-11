  • 11 Декабря, 23:20
  • BAIGENEWS

Игроки "Челси" вылетели в Казахстан

Снимки появились в Сети.

Сегодня, 22:43
АВТОР
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instagram.com/chelseafc Сегодня, 22:43
Сегодня, 22:43
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Фото: instagram.com/chelseafc

Футболисты лондонского "Челси" держат путь в Казахстан. Снимками из аэропорта и самолета поделилась пресс-служба клуба, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по фото, игроков предупредили о морозах в Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

12 декабря "Челси" предстоит сыграть с "Астаной" в рамках Лиги конференций. Прогнозы на матч сделали эксперты. Встреча состоится на Центральном стадионе в Алматы.

В акимате города сообщили, что для болельщиков запустят специальные автобусы.

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