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Игроки "Барыса" и сборной Казахстана снова оказались на грани скандала

Сегодня, 06:20
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пресс-служба ХК «Барыс» Сегодня, 06:20
Сегодня, 06:20
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Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

Игроки "Барыса" Егор Шалапов, Дмитрий Гурков и Эмиль Нургалиев в нынешнем сезоне заявились в КХЛ под российским паспортом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Ранее Егор Шалапов и Дмитрий Гурков числились в лиге под гражданством Казахстана. Оба хоккеиста выступали за национальную команду на трёх чемпионатах мира и олимпийской квалификации.

В прошлом сезоне Эмиль Нургалиев был заявлен в КХЛ под российским паспортом. Он сыграл за сборную Казахстана на трёх неофициальных турнирах.

Общественное движение "Альянс болельщиков Казахстана "Жанкүйер" заявило сайту Шайба.kz, что в ближайшее время инициирует срочную проверку Миграционной службой МВД РК трёх вышеперечисленных спортсменов на факт наличия двойного гражданства. Согласно законодательству Казахстана они не могут иметь казахстанское гражданство при наличии гражданства России, о чём свидетельствует официальный сайт КХЛ.

 

 

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