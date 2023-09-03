Игроки "Барыса" и сборной Казахстана снова оказались на грани скандала

Игроки "Барыса" Егор Шалапов, Дмитрий Гурков и Эмиль Нургалиев в нынешнем сезоне заявились в КХЛ под российским паспортом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Ранее Егор Шалапов и Дмитрий Гурков числились в лиге под гражданством Казахстана. Оба хоккеиста выступали за национальную команду на трёх чемпионатах мира и олимпийской квалификации.

В прошлом сезоне Эмиль Нургалиев был заявлен в КХЛ под российским паспортом. Он сыграл за сборную Казахстана на трёх неофициальных турнирах.

Общественное движение "Альянс болельщиков Казахстана "Жанкүйер" заявило сайту Шайба.kz, что в ближайшее время инициирует срочную проверку Миграционной службой МВД РК трёх вышеперечисленных спортсменов на факт наличия двойного гражданства. Согласно законодательству Казахстана они не могут иметь казахстанское гражданство при наличии гражданства России, о чём свидетельствует официальный сайт КХЛ.