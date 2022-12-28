Игрока сборной Казахстана по хоккею лишили гражданства после обращения болельщиков

Фото: Шайба.kz

Нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Дмитрий Шевченко лишён казахстанского гражданства. Это произошло еще в начале декабря после возвращения игрока в столичный клуб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Сообщается, что инициативная группа неравнодушных болельщиков, запустившая летом петицию за отставку действующего руководства "Барыса", обратилась в управление миграционной службы департамента полиции Астаны с просьбой проверить на наличие двойного гражданства Дмитрия Эдуардовича Шевченко (дата рождения - 15 декабря 1995 года, место рождения - г. Щёкино, Тульская область, Российская Федерация, место работы - ЧУ "Хоккейный клуб "Барыс").

В обращении были приведены доказательства о наличии у спортсмена двойного гражданства, что нарушает действующее законодательство страны.

"В ходе проверки выяснилось, что гражданин Республики Казахстана Дмитрий Шевченко действительно обладает гражданством иностранного государства (гражданством Российской Федерации). В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О гражданстве Республики Казахстан" 6 декабря 2022 года за Дмитрием Эдуардовичем Шевченко зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан", - пишет издание.

Также отмечается, что инициативная группа неравнодушных болельщиков сообщила о том, что подобные обращения последуют и в отношении других игроков "Барыса" и сборной Казахстана, которые, имея казахстанский паспорт, ещё не отказались от предыдущего гражданства.