Игрок сборной Казахстана перешел в европейский клуб
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о трансфере полузащитника Рамазана Оразова в датский клуб "Силькеборг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Сообщается, что Рамазан Оразов присоединится к новой команде лишь 26 июня – после открытия летнего трансферного окна. Ожидается, что игрок до перехода сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе".
“26-летний игрок перешел в "Актобе" в 2021 году и стал серебряным призёром Казахстана в 2022 году в составе красно-белых. Играя за наш клуб, Оразов дебютировал в национальной сборной.
Перед началом текущего сезона Рэм вернулся в "Актобе" и помог команде подняться на первое место. Всего Оразов во всех турнирах сыграл в составе клуба 49 матчей и сделал 2 результативные передачи”, - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- КТЖ грозит дефолт и банкротство - Алихан Смаилов
- Мужчина с внуком погибли из-за упавшего на них дерева
- 9 млрд тенге выделили на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу
- Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области
- Еще один банк появитcя в Казахстане