Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков поделился прогнозами и ожиданиями от предстоящего матча против Лихтенштейна, а также и рассказал о психологической нагрузке при игре за национальную команду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Привык играть под давлением – и в Польше, и в Китае. Если будешь думать о том, что скажут другие, не сыграешь так, как должен. Нужно быть в моменте. Концентрация должна быть высокой в каждом эпизоде. Нет времени думать о постороннем. Нужно ставить для себя высокую планку и стараться играть как можно лучше. Конечно, я тоже ошибался в матче против Уэльса, но главное – не бояться. Будут как хорошие, так и неудачные игры, но важно продолжать действовать и пытаться что-то менять", – отметил Жуков в интервью изданию.

Футболист подчеркнул, что в предстоящем матче важно взять очки и подойти к встрече в полной готовности.

"Если мы действительно хотим побороться за высокие места в нашей группе, то в следующем матче нужно брать очки. Игра будет сложной, поэтому важно хорошо восстановиться и правильно подготовиться к встрече с Лихтенштейном. У нас достаточно качества, чтобы решить исход матча – я сам в этом убедился. У нас быстрые фланги и ребята в атаке, которые могут сделать разницу", – добавил он.

Напомним, Сборная Казахстана начала отборочный цикл чемпионата мира-2026 с поражения от Уэльса со счётом 1:3. Следующий матч команда проведет в ночь с 25 на 26 марта в Вадуце против сборной Лихтенштейна. Начало встречи – в 00:45 по времени Астаны.