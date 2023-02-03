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pixabay.com Сегодня, 21:52
226
Сегодня, 21:52
226
Фото: pixabay.com

Игравшего у трансформатора малыша ударило током в Таразе

Четырёхлетнего мальчика ударило током в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Абдуллина.

"Оставшись без присмотра взрослых, при игре возле трансформатора получил поражение электрическим током мальчик 2018 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - сообщили в ведомстве.

Спасатели напомнили о правилах безопасности:

  • нельзя устраивать игры вблизи энергообъектов: трансформаторных подстанций и линий электропередачи;
  • нельзя заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений, открывать двери электроустановок, электросиловых помещений;
  • нельзя забираться на крыши домов и строений, деревья, железнодорожные вагоны и другие объекты, вблизи которых проходят провода линий электропередачи.
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#происшествия #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:52
226
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