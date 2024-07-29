Игра по новым правилам: как изменится работа коллекторов в Казахстане

С 1 июля 2024 года до 1 мая 2026 года в Казахстане законодательно введен запрет на уступку прав (требований) по кредитам граждан коллекторским агентствам. Теперь в течение двух лет банки, микрофинансовые организации и будут проводить все процедуры урегулирования путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки комиссий должников. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как изменения будут действовать на практике

Юридический консультант палаты юридических консультантов Adilzanger Юлия Абжанова убеждена, что внедрение данных мер поможет сократить число проблемных кредитов в стране.

"Новый закон устанавливает мораторий – полный запрет с июля 2024 года на продажу коллекторам проблемных потребительских кредитов казахстанцев до 1 мая 2026 года. Они смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения, кредиты будут оставаться на этот период у банков и МФО, которые и будут нести ответственность за работу с проблемными заемщиками. С 1 мая 2026 года коллекторам будут передаваться кредиты граждан только при условии, если срок просроченной задолженности превышает два года", - говорит юрист.

Если просрочка составляет более 90 дней, банки и МФО в течение двух лет не имеют права передавать такие задолженности коллекторам. В этот период кредиторы должны будут заниматься урегулированием долгов, уточняет юрист.

Также с октября этого года для кредитов, которые уже были куплены коллекторами, вводится прямая обязанность выполнять процедуры по урегулированию задолженности. По словам Юлии Абжановой, это повысит ответственность банков и МФО в процессе кредитования.

Что должны знать должники при урегулировании долга с коллектором

Сотрудники коллекторского агентства имеют право на телефонные звонки или личные встречи с заемщиками исключительно в будние дни с 8:00 до 21:00. Общее количество встреч не должно превышать трех раз в неделю, при этом в один день можно провести не более одной встречи, а количество звонков ограничивается тремя в день, напомнила Юлия Абжанова.

"Коллекторы не вправе применить давление с помощью угроз, насилия, разрушения имущества, оскорблений, мошенничества, фальсификации документов, шантажа. Они также не могут действовать анонимно, удерживать деньги, конфисковывать имущество или взыскивать долги напрямую", - поясняет специалист.

Коллектор может подать иск в суд только в случае, если он приобрел права требования по кредиту у первоначального кредитора. В противном случае это прерогатива кредитора. Важно помнить, что если задолженность проходит через коллекторское агентство, взыскание через суд становится недопустимым. Также стоит учесть, что коллекторы как юридическое лицо подпадают под действие трехлетнего срока исковой давности. Если с момента передачи прав требования прошло более трёх лет, в суде стоит заявлять о применении этого срока, уточняет юрист.

Абжанова отмечает, что коллектор не вправе требовать погашения долга каким-либо имуществом, кроме денежных средств, и принимать платежи только наличными или по безналичному расчету.

Ошибки должников при взаимодействии с коллекторами

По словам Юлии Абжановой, многие должники предпочитают не расплачиваться с долгами, что лишь ухудшает их ситуацию. Если коллектор не может установить контакт с заемщиком, кредиторы начинают обращаться в суды, а после этого — к частным судебным исполнителям для возврата задолженности.

"Когда частные судебные исполнители, обладающие обширными полномочиями, такими как розыск имущества, выставляют окончательный счет на оплату, заемщики часто удивляются увеличению суммы долга. Это связано с дополнительными обязанностями должника, которые включают государственную пошлину и услуги частных исполнителей. Уладить вопрос до суда намного проще и дешевле", — отмечает юрист.

Многие работодатели на этапе найма проверяют наличие у кандидата просроченных долгов, говорит юрист. Эта информация служит для них индикатором надежности потенциального сотрудника.

"Есть возможность договориться с кредитором либо коллекторским агентством о создании индивидуального графика платежей. Это может привести к снятию ареста с банковских счетов", — добавляет Юлия Абжанова. Она также напоминает, что у должников есть не только права, но и обязательства по погашению долгов.

Председатель Национальной палаты коллекторов Казахстана Назгуль Естеусизова также акцентирует внимание на проблеме уклонения от уплаты долгов. Она подчеркивает, что решать вопросы гораздо проще и дешевле до того, как они дойдут до суда.

"Некоторые должники пытаются скрываться, хотя это делают не все. Обычно такие действия объясняются незнанием: они полагают, что о их долге вскоре забудут или что он будет списан. К сожалению, это не так: любая задолженность фиксируется, и от нее не избавиться. Долги в конечном итоге придется погасить", — заключает Назгуль Естеусизова.

Спорные ситуации между должниками и коллекторами

По мнению Юлии Абжановой, в сфере взаимодействия коллекторов с должниками возникает множество спорных вопросов. Коллекторские агентства зачастую злоупотребляют своими полномочиями.

"В случаях, когда они не могут взыскать долг через суд из-за истечения срока исковой давности, коллекторы размещают информацию о задолженности в Первом кредитном бюро. Это создает препятствия для должников, затрудняя им получение новых кредитов. На первый взгляд, это может показаться оправданным и законным, однако необходимо помнить, что коллекторские агентства – это юридические лица, которые занимаются бизнесом и несут все риски, связанные с этой деятельностью. То, что юридическое лицо не реализовало своевременно свои права на взыскание долга, является их прямым упущением. И это обстоятельство должно найти отражение в законе. Также следует внести изменения в закон, чтобы установить строгие критерии для отбора сотрудников коллекторских агентств и разработать этические нормы для их работы", — добавила она.

Вопросы регулирования отношений между должниками и коллекторами усложняются из-за различных финансовых консультантов, что, по мнению Назгуль Естеусизовой, становится серьезным препятствием.