В суде № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области прошло заседание по делу об административном правонарушении, возбужденному против гражданина Е, передаёт BaigeNews.kz. Согласно обвинению, он нарушил общественный порядок, прибегнув к нецензурной брани и провокационному поведению, что оскорбило окружающих и нарушило спокойствие местных жителей.

Инцидент произошел 22 марта 2025 года в 16:20 в селе Таукаратурык. Е., играя в традиционную казахскую игру кокпар на своих лошадях, выбрал для этого необычное место - трассу большого Алматинского канала, тем самым создав потенциальную угрозу безопасности и нарушив гармонию окружающей обстановки. Судебное разбирательство затронуло не только нарушение правил поведения, но и вопросы уважения к общественному порядку и спокойствию местных жителей.

“На судебном заседании Е. признал вину и подтвердил факт совершения правонарушения, просил строго не наказывать. Действия Е. нашли свое подтверждение протоколом об административном правонарушении, объяснениями и другими документами дела”, – говорится в сообщении суда.

Суд учел ряд факторов, как смягчающих, так и отягчающих ответственность гражданина Е. при вынесении решения по делу, основываясь на части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В результате, "затейнику" игры было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.

Однако, стоит отметить, что постановление еще не вступило в законную силу, и на данный момент возможно его обжалование в установленном порядке.

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