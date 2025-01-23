26-летний казахстанец Роман Линейцев основал мобильную игру Grand Mobile. Онлайн-игра с "открытым миром" многократно занимала первое место в топах Google Play и App Store. Она смогла набрать свыше 60 миллионов скачиваний и более пяти млн уникальных пользователей.

В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz Роман Линейцев рассказал о том, как смог создать игру, и поделился мнением, о том, почему Grand Mobile стал так популярен.

Увлечение играми

Роман родом из Усть-Каменогорска. Он с детства увлекался компьютерными играми, но при этом даже не думал о том, чтобы создать что-то подобное.

Образование Романа связано с экономикой. С 2015 по 2019 год он учился в филиале Университета Сорбонны в Абу-Даби, затем переехал жить в Швейцарию.

"Я часто играл в Grand Theft Auto: San Andreas в режиме онлайн-мультиплеера. Но даже не догадывался, что в будущем создам собственную игру. Первым моим рабочим опытом был банк Kassa Nova, туда в 2016 году я устроился в роли стажера в отдел по кредитам. Долгое время не знал, чем заниматься, но всегда был интерес к бизнесу в сфере гейм-дева", - говорит Роман.

Все изменилось в 2020 году, когда он решил уйти в любимое направление – игры, а именно в GTA. К тому моменту было популярна новая версия этой игры. Она вышла в 2015-м, а первые role-play-серверы начали появляться в 2017 году.

Тогда в СНГ существовали серверы GTA V от белорусско-латвийской команды Grand RolePlay. Роман решил выкупить их. Существующие сервера стали точкой входа в мир game-бизнеса.

"Деньги на приобретение были – удалось заработать за то непродолжительное время, что я занимался инвестициями в ценные бумаги, также занял деньги у отца. Причем с реальными сроками выплаты, поблажек мне никто не давал", - говорит Роман.

"Это не просто "мобильная игрушка"

После покупки Роман стал замечать, как стремительно развивается индустрия мобильного гейминга. Стало очевидно, что ограничиваться только серверами для ПК-игр — стратегически неверное решение. Он решил, что нужен уникальный флагманский продукт. И именно тогда, в 2022 году, Роман начал разрабатывать мобильную игру Grand Mobile. Над этим он работал с командой из пяти IT-специалистов. На разработку ушел один год и почти 100 млн тенге. Игра была создана на движках Unity и Red 3.

Официальный релиз Grand Mobile состоялся 3 декабря 2022 года. Команде удалось создать проект в духе легендарной GTA. В ней игроки погружаются в реалистичный открытый мир. Создав персонажа, игрок получает возможность строить карьеру, зарабатывать деньги и завоевывать авторитет среди других участников. Также можно выбрать путь преступника или примерить роль полицейского.

"Grand Mobile — это не просто простая аркада или очередная "мобильная игрушка", а полноценная онлайн-ролевая игра, где игроку предстоит начать жизнь с нуля. В Grand Mobile вы сами пишете свою историю — какой бы она ни была. Возможно, это станет криминальная драма, где вы примеряете роль амбициозного преступника, доблестного полицейского или даже нечистого на руку офицера, готового за определённую плату закрыть глаза на преступления", - говорит Роман.

На сегодняшний день игра смогла набрать свыше 60 миллионов скачиваний, более пяти миллионов уникальных пользователей. Ежедневно в нее играет более 500 тысяч человек.

Особенность игры

Для многих игроков Grand Mobile - часть жизни. В среднем игрок проводит в день в игре порядка двух часов. Роман подчеркивает, что команде важно создавать в игре приятный пользовательский опыт и дарить людям ощущение свободы, показывать, что стремление развиваться внутри игры - поощряется.

"Чтобы вы понимали, в игре предусмотрена непродолжительная сюжетная кампания, в рамках которой вас подготовят к жизни в этом мире: расскажут о важных аспектах обитания в нём и предоставят несколько видов работ — шахты, сортировочные центры, заводы и фабрики, ремонт автомобилей, доставку посылок, вождение автобуса и даже возможность стать дальнобойщиком. После старта игры вы оказываетесь на вокзале, где и получаете первые задания",- говорит Роман.

Далее начинается вводный курс. После прохождения первых этапов у игроков есть возможность экспериментировать и тесно взаимодействовать с другими игроками, например, торговаться с ними. В игре, как и в реальной жизни, легко нарваться на мошенников, поэтому нужно всегда быть начеку.

Деньги в Grand Mobile — главное: на них можно "покупать" автомобили, дома и квартиры и запустить собственный бизнес.

На вопрос чем Grand Mobile отличается от других игр, Роман отвечает, что это свобода действий и аспект.

"За остальными персонажами в игре скрываются реальные люди. По ходу игры не возникает ощущение, что всё придумано за вас и исход предрешен", - говорит Роман.

Прибыль от игры

По итогам 2023 года проект Grand Mobile показал финансовый результат в 10 млиллионов долларов. За прошедший год сумма увеличилась почти вдвое и команде удалось заработать почти 20 млн долларов. Это обусловлено и ростом числа пользователей, и их активностью внутри игры.

Донат игры за год вырос почти на 13 процентов. Игроки готовы инвестировать в свое развитие. Для этого разработчики создали эффективную экономическую систему в Grand Mobile.

"Если вы хотите стильно выглядеть или ездить на роскошном автомобиле, можно пополнить баланс и приобрести внутриигровую валюту. Кроме того, наша команда внедрила рекламу непосредственно в игровой мир: на уличных баннерах, одежде персонажей, афишах у магазинов и других объектах. Это открыло возможности для сотрудничества с известными брендами", - поясняет Роман.

Теперь разработчики планируют внедрить технологии AI для создания уникального опыта взаимодействия с игроками. По словам Романа, его команда разрабатывает ИИ-управляемых NPC, которые не просто выполняют запрограммированные задачи, а обучаются и адаптируются к поведению игроков, делая игровой процесс максимально живым и динамичным. Эти персонажи не будут ограничиваться только игрой. Они будут интегрированы в социальные платформы, такие как Instagram и TikTok, где продолжат "жить", общаться с пользователями и даже влиять на игровой сюжет.

Grand Mobile в этом году планирует выйти на новые для себя рынки: в страны Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки, Турции и другие.

Такие достижение казахстанца не остались незамеченными. И свою игру Роман презентовал на заседании правительства с участием премьера-министра Олжаса Бектенова. Глава правительства даже порекомендовал казахстанцам играть в Grand Mobile.

"Мы искренне благодарим государство за внимание, которое оно уделяет нашей работе, и за поддержку, оказываемую IT-сектору. Возможность делиться своими проектами на предоставленных площадках вдохновляет нас двигаться вперед, развиваться и создавать уникальные продукты, способные удивлять и увлекать миллионы игроков", - сказал Роман.

Фото: из личного архива Романа Линейцева