Рынок игорного бизнеса в Казахстане снова набирает обороты, демонстрируя значительный рост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году объём услуг в сфере организации азартных игр и заключения пари составил 484,5 млрд тг, что на 31,4% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом цифры всё ещё остаются ниже показателей 2022 года, когда рынок перевалил за 550 миллиардов. Однако, несмотря на эти колебания, динамика роста продолжает радовать.

Зигзагообразный график показателей отражает не только влияние внешних факторов, но и огромные изменения, происходящие в секторе. Цифровизация игорного бизнеса, усиление государственного контроля и борьба с лудоманией, безусловно, оказывают свое влияние на стабильность и развитие этой отрасли.

Отмечается, что основная часть игорного бизнеса сосредоточена в Алматинской области, особенно в городе Конаеве, который по праву называют "казахстанским Лас-Вегасом". Здесь операторы казино, букмекерских контор и игровых залов оказали услуги на 441,5 млрд тг, что составляет 91,1% от общего объема игорных услуг в стране. Чуть меньшую долю, около 8,8%, составила Щучинско-Боровская зона, на которую пришло 42,9 млрд тг.

Для игорного бизнеса 2024 год стал знаковым. Принятый ряд новых законов, направленных на борьбу с лудоманией, включают запрет на рекламу букмекеров в СМИ и на зданиях, ограничения в продаже лотерейных билетов рядом с образовательными учреждениями, а также блокировку транзакций для онлайн-казино. Важным шагом стало создание отдельного Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей при Министерстве туризма и спорта РК.

В ответ на растущие опасения, заместитель министра Мирас Тулебаев отметил, что игорный бизнес, несмотря на некоторые недостатки, также вносит значительный вклад в экономику и социальное развитие страны. В частности, в 2023 году компании, работающие в секторе азартных игр, перечислили в бюджет более 100 млрд тг в виде налогов, а также выделили около 44 млрд тг на спонсорскую помощь спортивным федерациям.

Однако, несмотря на эти достижения, борьба с лудоманией остаётся в числе приоритетов. В 2024 году на самозапрет для участия в азартных играх наложили более 3 млн казахстанцев, а 188 тыс. граждан сами ограничили себя в играх, из которых 12 тыс. сделали это на срок более одного года.

Что касается нелегального игорного бизнеса, то здесь тоже виден прогресс. В 2024 году количество уголовных дел по статье "Организация незаконного игорного бизнеса" сократилось на 30,7% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о повышении эффективности работы правоохранительных органов.

В целом, рынок азартных игр в Казахстане продолжает развиваться, несмотря на свои риски и вызовы. Инновации в регулировании и борьба с лудоманией, с одной стороны, направлены на снижение негативных последствий, с другой — помогают формировать более прозрачный и легальный сектор, который играет важную роль в экономике страны.