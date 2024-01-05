ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в Иране

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за два взрыва в иранском Кермане. Такое заявление сделали в группировке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В заявлении, опубликованном в Telegram-каналах, близких к террористам, говорится, что два члена ИГИЛ привели в действие пояса, начинённые взрывчаткой, среди толпы.

Взрывы прогремели 3 января во время мемориальной церемонии, посвящённой четырёхлетию со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В результате погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены.

Первый взрыв произошёл днём, а примерно в 3:20, когда люди и спасатели приехали на место, чтобы помочь, прогремел второй взрыв.

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020 году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился. Во время его похорон из-за скученности погибли 56 человек, похороны были перенесены.

Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.