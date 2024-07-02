Идёт каскадное смещение: Скляр о задержках рейсов Air Astana
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
118Фото: Air Astana
Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах казахстанско-китайского делового совета в Астане объяснил задержки рейсов авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.
"Сейчас происходит так называемое каскадное смещение рейсов. Это происходит из-за того, что нет достаточно запасных самолётов. Но держать большое количество запасных самолётов тоже большая роскошь. Ежегодно такие вопросы возникают, особенно в летний период. Над решением проблемы министерство транспорта совместно с Air Astana работают", - заверил Роман Скляр.
По его словам, есть допустимые отклонения по частоте рейсов.
"Но это нисколько не идёт в оправдание самой компании, если граждане получают некачественные услуги", - добавил заместитель премьер-министра.