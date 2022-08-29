Идущего пешком из Беларуси к морю туриста спас полицейский в Мангистауской области

Фото: скриншот видео

Путешественнику, добиравшемуся пешком из Беларуси к морю в Актау, помог казахстанский полицейский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Старший инспектор РПП ОП Мунайлинского района Ж. Таджибаев во время дежурства заметил мужчину, сидящего ночью на обочине дороги.

Страж порядка подошёл к гражданину, поинтересовался, какая помощь ему нужна. Выяснилось, что мужчина так хотел на море, что пошёл пешком из Беларуси в Актау. Странник рассказал, что по пути у него возникли проблемы с финансами, и он оказался в трудном положении.

Инспектор помог туристу разместиться в гостинице, накормил и на следующий же день отвез его на берег моря.

Путешественник поблагодарил сотрудников полиции за помощь.