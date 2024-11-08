Казахстан намерен увеличить экспорт баранины

На форуме малого и среднего бизнеса "Адал азамат. Адал еңбек. Адал бизнес" директор крупнейшего перерабатывающего предприятия Казахстана "Кублей" Зауре Берекешева рассказала о бизнес-модели своего предприятия, а также обратила внимание на сильные стороны отечественного производства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Компания Кублей была основана в 1992 году в городе Уральск и является семейным бизнесом.

Сегодня компания включает два завода – консервный и мясоперерабатывающий. На протяжении 32 лет количество рабочих мест увеличилось с 12 до 700.

На данный момент свыше 8,3 тысяч фермерских и личных подсобных хозяйств из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Костанайской областей поставляют живой скот на предприятие. Компания также самостоятельно осуществляет транспортировку живого скота на специально приобретённых скотовозах европейского производства, оснащённых подогревом, кондиционированием воздуха и автопоилками, что позволяет безопасно и гуманно перевозить скот на большие расстояния.

"За последние три года на кредитные средства мы закупили скот у фермерских хозяйств на сумму около 22 млрд тенге. Благодаря чему у сельского населения есть стабильный сбыт и доход. Произведённое охлаждённое и замороженное мясо реализуется как на территории Казахстана, так и в Объединённых Арабских Эмиратах", - сообщила она.

Часть мяса поступает на консервный завод. Ассортимент выпускаемой консервной продукции составляет около 100 наименований, а мощность консервного завода – 200 тысяч банок за смену. "Кублей" покрывает большую часть внутреннего рынка мясных консервов в Казахстане.

Зауре Берекешева отметила, что постоянно совершенствуются и модернизируются производственные мощности. Так, в 2016 году за счет собственных средств был построен и введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод с полным циклом переработки сельхозживотных, общей мощностью производства 20 тысяч тонн мяса в год. Этот комплекс позволяет производить глубокую переработку мяса, шкур, костей и крови.

В 2018 году был запущен цех по переработке отходов животного происхождения мощностью производства 941 тонна мясокостной муки, используемого в качестве белково-минерального корма и 452 тонны технического жира, который применяется в косметологии.

В 2020 году открыт цех по переработке шкур в дубленный полуфабрикат Wet-Blue.

В 2021 году введен в эксплуатацию цех по производству полуфабрикатов.

На консервном заводе в 2020 году была запущена вторая линия по производству жестяных крышек мощностью 600 штук в минуту. В 2021 году третья линия по производству банок глубокой вытяжки.

Кроме того, большое внимание компания уделяет экологическим вопросам - на предприятии установлены современные очистные сооружения, позволяющие довести производственные стоки до уровня технической воды.

По словам Зауре Берекешевой, ТОО "Кублей" ежегодно выплачивает 2 млрд тенге налогов.

Кроме того, компания большое внимание уделяет и вопросу подготовки кадров. Компания за свой счет проводит повышение квалификации и обучение сотрудников, транспортировку на рабочее место.

"В перспективе мы планируем открыть кормопроизводство, внедрить новейшие технологии для выращивания и заготовки сочных кормовых культур, имея собственную устойчивую кормовую базу, открыть откормочную площадку для крупного рогатого скота на 10-20 тысяч голов, с общей стоимостью инвестиционного проекта в 25 миллионов долларов", - сказала Берекешева.

Помимо этого, предприниматель акцентировала внимание на экспортный потенциал животноводства Казахстана.

К примеру, за последние 5 лет в Казахстане экспорт баранины увеличился в более чем 3 раза. Сейчас основной экспорт приходится на Узбекистан, ОАЭ, Кувейт. Перспективными являются рынки Китая и стран Персидского залива.

"В связи с чем, Казахстану необходимо акцентировать внимание на развитии овцеводства. К примеру, породы народной селекции - эдильбай. Ее вес может достигать до 120 кг. Она отличается высокой жизнеспособностью и стойкостью, а ее ягнята очень скороспелы. Более этого, внедрение передовых технологий на примере Австралийской клетки позволило бы Казахстану кратно увеличить эффективность производства баранины. Несомненно, ускоренному развитию овцеводства способствует увеличение экспортных поставок баранины на внешние рынки", - сказала Берекешева.

При этом отмечено, что ТОО "Кублей" наладила сотрудничество с крупными, средними, малыми предприятиями, частными лицами.

В целом ТОО "Кублей" стремится создать полноценный агрокластер от сырья до экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит Республике Казахстан уйти от сырьевой зависимости и выполнить задачи, поставленные Президентом, по увеличению экспорта переработанной продукции и повышению производительности труда в 2,5 раза.

Как отметила выступающая, развитие бизнеса неразрывно связано с реализацией инвестиционных проектов и является важным шагом для достижения цели по удвоению ВВП.

В завершение своего выступления Зауре Берекешева отметила, что в Казахстане есть потенциал для развития агрокластеров.