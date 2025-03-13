Депутат Мажилиса Наталья Дементьева прокомментировала предстоящее IV заседание Национального курултая, которое пройдет 14 марта в Бурабае, передает BaigeNews.kz.

По ее мнению, проведение курултая является своевременной и важной инициативой.

"Сегодня начала работу секционная часть Национального курултая. Хочу отметить, что сама идея его создания крайне актуальна. Когда президент предложил эту инициативу, она получила широкую поддержку в обществе. Я лично считаю, что это правильный шаг", - заявила депутат.

Она подчеркнула, что институт курултая имеет глубокие исторические корни. В прошлом национальные курултаи собирали биев, которые обсуждали насущные вопросы народа, принимали решения коллегиально, прислушиваясь к мнению общества. Таким образом, уже тогда формировалась концепция "слышащего государства", которую сегодня продолжает развивать Казахстан, считает Дементьева.

Во время секционной части заседания депутат затронула вопросы общественного контроля.

"Я подняла вопрос работы общественного контроля и онлайн-петиций. Все эти инструменты были внедрены для того, чтобы власть слышала общество, и концепция диалога между государством и гражданами действительно работала. Однако, по отзывам людей, мы видим, что на практике это не всегда так. Мы часто выезжаем в регионы, и там граждане говорят: да, мы пишем петиции, да, мы направляем к правительству, но в ответ получаем лишь формальные отписки или вообще остаемся без ответа", - отметила депутат.

Она также обратила внимание на вопросы родителей о службе в армии.

"Сейчас начинается весенний призыв, и каждый родитель, провожая своего сына в армию, хочет, чтобы он вернулся домой живым и здоровым. Но, к сожалению, мы знаем случаи, когда военнослужащие получают травмы, увечья, контузии. В таких ситуациях необходимо, чтобы были четкие социальные гарантии и механизмы страхования для солдат", - заявила депутат.

Она подчеркнула, что во многих западных странах на поддержку армии выделяются значительные финансовые ресурсы, и Казахстан также должен уделять этому больше внимания.

Депутат подчеркнула важность секционной части заседаний, поскольку именно здесь озвучиваются инициативы, которые затем передаются Главе государства.

"На секциях перед Курултаем поднимаются важные вопросы, и каждый из них доходит до Президента. На пленарном заседании Национального курултая он их озвучивает, а затем дает соответствующие поручения депутатам Мажилиса. В итоге эти инициативы находят отражение в законопроектах. Например, по итогам прошлого года Президент подписал девять законов, которые были предложены в рамках работы Национального курултая", - отметила депутат.

Сообщалось, адвокат Айман Умарова подняла проблему, связанную с педофилией в стране. Выступая на рабочей сессии Национального курултая "Гражданское общество" участник обсуждения рассказала о развитии сексуальной патологии у мужчин после сорока лет.

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.