Идеальный убийца: поедающие мозг амёбы распространяются на север планеты

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мёбу Naegleria fowleri называют идеальным убийцей. Если она проникает в организм человека, сразу начинает поедать мозг, при этом способа остановить её до последнего момента практически не существовало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.kz.

Ранее эта амёба заражала людей в южных штатах США, причём случаи заражения были довольно редким явлением. Однако в последнее время отмечается рост количества заражений. Причем опасная амёба начала расширять свой ареал обитания на север.

По мнению представителей здравоохранения США, амёбы становятся серьезной проблемой уже и для северных штатов. По мнению экспертов, причина распространения Naegleria fowleri заключается в глобальном потеплении климата. Это означает, что область их обитания будет расширяться и дальше.

"Naegleria fowleri представляет собой одноклеточный организм. Как правило, амёба живет в почве и теплых пресных водоемах. Также она иногда поселяется в нагревателях для воды и даже водопроводных трубах. Хорошая новость в том, что амёба не может попасть в мозг, если человек проглотит ее вместе с водой. Кроме того, она не передаётся от человека к человеку. Заражение происходит, когда Naegleria fowleri попадает в нос, откуда ей несложно добраться до мозга", — отмечают исследователи.

К примеру, в 2019 года скончались 59-летний житель США и 15-летний юноша после купания в озере. Теоретически, человек может заразиться даже после купания в душе или ванной, если амёба поселится в водонагревателе или трубах.

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Проникая в мозг, амебы вызывает первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), который практически всегда заканчивается летальным исходом. Болезнь довольно редкая — с начала 60-х годов от неё ежегодно умирает не больше восьми человек. Ранее практически во всех случаях заражение происходило при купании в южных штатах, особенно в Техасе и Флориде. Однако с 2010 года случаи заражения участились, причём стали фиксироваться в гораздо более северных штатах, таких как Миннесота, Канзас, Индиана.

Учёные отмечают, что амёбное воспаление мозга может быть излечимо. Заражение амёбой требует быстрой диагностики.

Фото: Pixabay

Специалисты здравоохранения предупреждают медиков северных регионов о том, что они должны быть готовы случаям заражения ПAM, даже если раньше в их регионе ранее никогда подобного не происходило. Учёные отмечают, что в какой-то момент с проблемой столкнуться даже северные регионы с холодным климатом.